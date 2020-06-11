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Защита историка Соколова попросила суд проверить SMS от Ещенко
2020-06-11T16:06
анастасия ещенко
убийство девушки доцентом спбгу
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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анастасия ещенко, убийство девушки доцентом спбгу, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Защита историка Соколова попросила суд проверить SMS от Ещенко

15:39 11.06.2020 (обновлено: 16:06 11.06.2020)
1158
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Защита историка Олега Соколова просит суд приобщить к материалам дела запрос в петербургский главк СК РФ о получении доступа к SMS-переписке обвиняемого с убитой Анастасией Ищенко, сообщил адвокат Александр Почуев.
"Ранее на одном из допросов Соколов заявил, что ему на телефон поступали SMS оскорбительного характера от аспирантки Анастасии Ещенко во время его встреч с детьми, что производило на него сильные душевные волнения. Просим провести осмотр мобильных телефонов с целью подтверждения фактов наличия данных сообщений", - следует из представленного Почуевым журналистам документа, направленного им в следственный орган.
Как пояснил Почуев, этот запрос был направлен следствию еще в ноябре, но не был приобщен к материалам дела. Теперь адвокат просит об этом суд, чтобы получить возможность использовать SMS-переписку Соколова с Ещенко.
Ранее адвокат заявил, что будет добиваться обнародования в суде видеозаписи ссоры влюбленных, сделанной самим Соколовым за 40 минут до убийства.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
9 июня, 12:24
Защита Соколова планирует обнародовать видео ссоры накануне убийства
Следующее заседание суда состоится 15 июня.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
Олег Соколов
26 мая, 12:55
Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения
1020616
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Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
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