https://ria.ru/20200611/1572813382.html
Защита историка Соколова попросила суд проверить SMS от Ещенко
2020-06-11T15:39
2020-06-11T16:06
анастасия ещенко
убийство девушки доцентом спбгу
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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анастасия ещенко, убийство девушки доцентом спбгу, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости.
Защита историка Олега Соколова просит суд приобщить к материалам дела запрос в петербургский главк СК
РФ о получении доступа к SMS-переписке обвиняемого с убитой Анастасией Ищенко, сообщил адвокат Александр Почуев
.
"Ранее на одном из допросов Соколов заявил, что ему на телефон поступали SMS оскорбительного характера от аспирантки Анастасии Ещенко
во время его встреч с детьми, что производило на него сильные душевные волнения. Просим провести осмотр мобильных телефонов с целью подтверждения фактов наличия данных сообщений", - следует из представленного Почуевым журналистам документа, направленного им в следственный орган.
Как пояснил Почуев, этот запрос был направлен следствию еще в ноябре, но не был приобщен к материалам дела. Теперь адвокат просит об этом суд, чтобы получить возможность использовать SMS-переписку Соколова с Ещенко.
Ранее адвокат заявил, что будет добиваться обнародования в суде видеозаписи ссоры влюбленных, сделанной самим Соколовым за 40 минут до убийства.
Следующее заседание суда состоится 15 июня.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге
застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.