Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572813338.html
В Пензенской области рассказали о коечном фонде для борьбы с COVID-19
2020-06-11T15:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иван белозерцев
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
пензенская область
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156253/30/1562533043_0:65:1500:909_1200x0_80_0_0_5cb527325352a8b1b2c7b8651fe564c9.jpg
пензенская область
казахстан
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572813338.html?chat_room_id=1572813338
Новости
ru-RU
48
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156253/30/1562533043_0:65:1500:909_1200x0_80_0_0_5cb527325352a8b1b2c7b8651fe564c9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156253/30/1562533043_84:0:1417:1000_1200x0_80_0_0_0b7c114017b07a2431cb4f0ac184f502.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156253/30/1562533043_251:0:1251:1000_1200x0_80_0_0_94cd5577b9cad679098343c0d0814131.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, пензенская область, казахстан, общество

В Пензенской области рассказали о коечном фонде для борьбы с COVID-19

15:36 11.06.2020
48
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На развертывание коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом в Пензенской области направлено более 770 миллионов рублей, рассказал губернатор Иван Белозерцев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в режиме видеоконференции.
"Нам удалось мобилизовать все усилия, развернуть более 2 тысяч коек при нормативе в 652 койки. Большая помощь Пензенской области была оказана из федерального бюджета - более 520 миллионов рублей было направлено на развертывание коечного фонда, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов. Еще порядка 250 миллионов рублей мы выделили из регионального бюджета", - сказал Белозерцев.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Он также отметил, что 14 предприятий швейного кластера перешли на пошив средств индивидуальной защиты, пять компаний освоили выпуск антисептиков, дезинфицирующих туннелей, компрессорных кислородных станций для медучреждений.
"Хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за поддержку наших врачей, медицинских сестер, фельдшеров, водителей - все выплаты по вашему поручению осуществлены в срок и в полном объеме. Мы также ввели свои региональные доплаты для других категорий медработников и сотрудников больниц", - добавил глава региона.
Всего в области лабораторно подтверждены 3432 случая коронавируса. Скончались 28 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 2728.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинПензенская областьКазахстанОбщество
Рекомендуем
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Путин попросил Белозерцева разобраться с ситуацией с кредитами в регионе
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время встречи. 22 апреля 2019
Путин пожелал Белозерцеву успехов на выборах главы Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенский губернатор рассчитывает на поддержку земляков на выборах
Глава Удмуртии Александр Бречалов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Глава Удмуртии объяснил важность одобрения поправок в Конституцию
Врач скорой помощи
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
Баннеры МСП банка
Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку производителю станков с ЧПУ
Ремонт дороги
Пензенская область выделила 862 миллиона рублей на ремонт дорог
Врач скорой помощи
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский
По данным опроса, рейтинг Зеленского на Украине снизился до 37,6%
Молодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Четверг стал самым жарким днем в Москве с июня прошлого года
Врач скорой помощи
В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число вылечившихся от COVID-19 в Пензенской области превысило 2,7 тысячи
Нефтяная качалка
Цена нефти Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на заявления США о новых санкциях против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
Лента новостейМолния