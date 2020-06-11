https://ria.ru/20200611/1572813338.html
В Пензенской области рассказали о коечном фонде для борьбы с COVID-19
2020-06-11T15:36
2020-06-11T15:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иван белозерцев
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
пензенская область
казахстан
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, пензенская область, казахстан, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
На развертывание коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом
в Пензенской области
направлено более 770 миллионов рублей, рассказал губернатор Иван Белозерцев
президенту РФ Владимиру Путину
в ходе рабочей встречи в режиме видеоконференции.
"Нам удалось мобилизовать все усилия, развернуть более 2 тысяч коек при нормативе в 652 койки. Большая помощь Пензенской области была оказана из федерального бюджета - более 520 миллионов рублей было направлено на развертывание коечного фонда, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов. Еще порядка 250 миллионов рублей мы выделили из регионального бюджета", - сказал Белозерцев.
Он также отметил, что 14 предприятий швейного кластера перешли на пошив средств индивидуальной защиты, пять компаний освоили выпуск антисептиков, дезинфицирующих туннелей, компрессорных кислородных станций для медучреждений.
"Хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за поддержку наших врачей, медицинских сестер, фельдшеров, водителей - все выплаты по вашему поручению осуществлены в срок и в полном объеме. Мы также ввели свои региональные доплаты для других категорий медработников и сотрудников больниц", - добавил глава региона.
Всего в области лабораторно подтверждены 3432 случая коронавируса. Скончались 28 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана
, выздоровели 2728.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.