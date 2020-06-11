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Петербуржец пожаловался в Роспотребнадзор на танцы на улице Рубинштейна
2020-06-11T15:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
происшествия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, происшествия

Петербуржец пожаловался в Роспотребнадзор на танцы на улице Рубинштейна

15:28 11.06.2020 (обновлено: 15:45 11.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПара встречает закат в Санкт-Петербурге
Пара встречает закат в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пара встречает закат в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Житель Петербурга пожаловался в городское управление Роспотребнадзора на массовые танцевальные вечеринки, проходящие, несмотря за ограничительные меры из-за распространения COVID-19, в арендованном зале здания на улице Рубинштейна, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.
"1 июня было получено заявление от местного жителя о массовых танцевальных мероприятиях в нарушение закона в арендованном зале здания на улице Рубинштейна. По заявлению проводится работа", - сказал собеседник агентства.
Калининград
30 мая, 17:10Распространение нового коронавируса
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Он сообщил, что, согласно заявлению, с марта на улице Рубинштейна проводятся танцевальные вечеринки. По словам автора письма, собравшиеся исполняют парные танцы без масок, перчаток и без соблюдения социальной дистанции.
Официальным комментарием от ведомства РИА Новости не располагает. В полиции РИА Новости рассказали, что соответствующих заявлений о нарушении закона в органы не поступало.
По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 19 769 случаев заражения COVID-19. Умерли 520 человек. Выздоровели - 8864.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургПроисшествия
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