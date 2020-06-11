Петербуржец пожаловался в Роспотребнадзор на танцы на улице Рубинштейна

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Житель Житель Петербурга пожаловался в городское управление Роспотребнадзора на массовые танцевальные вечеринки, проходящие, несмотря за ограничительные меры из-за распространения COVID-19 , в арендованном зале здания на улице Рубинштейна, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.

"1 июня было получено заявление от местного жителя о массовых танцевальных мероприятиях в нарушение закона в арендованном зале здания на улице Рубинштейна. По заявлению проводится работа", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что, согласно заявлению, с марта на улице Рубинштейна проводятся танцевальные вечеринки. По словам автора письма, собравшиеся исполняют парные танцы без масок, перчаток и без соблюдения социальной дистанции.

Официальным комментарием от ведомства РИА Новости не располагает. В полиции РИА Новости рассказали, что соответствующих заявлений о нарушении закона в органы не поступало.

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 19 769 случаев заражения COVID-19. Умерли 520 человек. Выздоровели - 8864.