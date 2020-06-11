https://ria.ru/20200611/1572812682.html
Петербуржец пожаловался в Роспотребнадзор на танцы на улице Рубинштейна
2020-06-11T15:28
2020-06-11T15:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
происшествия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости.
Житель Петербурга
пожаловался в городское управление Роспотребнадзора
на массовые танцевальные вечеринки, проходящие, несмотря за ограничительные меры из-за распространения COVID-19
, в арендованном зале здания на улице Рубинштейна, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.
"1 июня было получено заявление от местного жителя о массовых танцевальных мероприятиях в нарушение закона в арендованном зале здания на улице Рубинштейна. По заявлению проводится работа", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что, согласно заявлению, с марта на улице Рубинштейна проводятся танцевальные вечеринки. По словам автора письма, собравшиеся исполняют парные танцы без масок, перчаток и без соблюдения социальной дистанции.
Официальным комментарием от ведомства РИА Новости не располагает. В полиции РИА Новости рассказали, что соответствующих заявлений о нарушении закона в органы не поступало.
По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 19 769 случаев заражения COVID-19. Умерли 520 человек. Выздоровели - 8864.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.