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Кравцов готов обсудить закрепление в законе статуса педагога
2020-06-11T15:20
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сергей кравцов
единая россия
образование - общество
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, единая россия, образование - общество, общество

Кравцов готов обсудить закрепление в законе статуса педагога

15:17 11.06.2020 (обновлено: 15:20 11.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр просвещения Россит Сергей Кравцов заявил, что готов обсудить закрепление в законе статуса педагога, если что-то нужно изменить в законодательстве, то это будет сделано.
"Закрепление статуса в законе, давайте обсуждать... я готов отдельно провести такое обсуждение по этому вопросу, очень важный вопрос, серьёзный, если что-то нужно поправить в законодательстве, то, конечно, мы это сделаем", - сказал Кравцов на онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос, нужно ли законодательно, дополнительно закрепить права педагогов при исполнении ими трудовых обязанностей.
Он отметил, что от учителя зависит во многом качество образования и воспитания, и статус учителя должен быть очень высокий.
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" занимается разработкой законопроекта совместно с "Учительской газетой", согласно которому предлагается закрепить на законодательном уровне "высокий статус учителя".
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