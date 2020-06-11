Кравцов готов обсудить закрепление в законе статуса педагога

"Закрепление статуса в законе, давайте обсуждать... я готов отдельно провести такое обсуждение по этому вопросу, очень важный вопрос, серьёзный, если что-то нужно поправить в законодательстве, то, конечно, мы это сделаем", - сказал Кравцов на онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос, нужно ли законодательно, дополнительно закрепить права педагогов при исполнении ими трудовых обязанностей.