https://ria.ru/20200611/1572811912.html
Кравцов готов обсудить закрепление в законе статуса педагога
2020-06-11T15:17
2020-06-11T15:20
социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
единая россия
образование - общество
общество
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, единая россия, образование - общество, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Министр просвещения Россит Сергей Кравцов
заявил, что готов обсудить закрепление в законе статуса педагога, если что-то нужно изменить в законодательстве, то это будет сделано.
"Закрепление статуса в законе, давайте обсуждать... я готов отдельно провести такое обсуждение по этому вопросу, очень важный вопрос, серьёзный, если что-то нужно поправить в законодательстве, то, конечно, мы это сделаем", - сказал Кравцов на онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос, нужно ли законодательно, дополнительно закрепить права педагогов при исполнении ими трудовых обязанностей.
Он отметил, что от учителя зависит во многом качество образования и воспитания, и статус учителя должен быть очень высокий.
Ранее сообщалось, что "Единая Россия
" занимается разработкой законопроекта совместно с "Учительской газетой", согласно которому предлагается закрепить на законодательном уровне "высокий статус учителя".