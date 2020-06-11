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Трутнев поручил внести предложения о выплате переехавшим в Арктику врачам
2020-06-11T15:12
россия
республика саха (якутия)
арктика
юрий трутнев
общество
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россия, республика саха (якутия), арктика, юрий трутнев, общество

Трутнев поручил внести предложения о выплате переехавшим в Арктику врачам

15:12 11.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВице-премьер Юрий Трутнев
Вице-премьер Юрий Трутнев
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вице-премьер Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил министерству здравоохранения представить в правительство РФ предложения о выплатах переехавшим в работать в Арктику медикам, 3 миллиона рублей планируется выдавать врачам и 1,5 миллиона рублей - фельдшерам, сообщает пресс-служба аппарата Трутнева.
Трутнев провел совещание о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) в режиме видеоконференцсвязи.
"Минздраву России поручено представить в правительство РФ предложения о внесении изменений в постановление правительства РФ от 26 декабря 2017 года №1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в Арктическую зону Российской Федерации в размере 3 миллионов рублей врачам и 1,5 миллиона рублей - фельдшерам", — говорится в сообщение.
В России реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" с 2012 и 2018 года соответственно. Они подразумевают единовременные выплаты по миллиону рублей для врачей и по 500 тысяч для фельдшеров, которые переезжают в сельскую местность.
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РоссияРеспублика Саха (Якутия)АрктикаЮрий ТрутневОбщество
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