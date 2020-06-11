Трутнев поручил внести предложения о выплате переехавшим в Арктику врачам

В России реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" с 2012 и 2018 года соответственно. Они подразумевают единовременные выплаты по миллиону рублей для врачей и по 500 тысяч для фельдшеров, которые переезжают в сельскую местность.