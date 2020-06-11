https://ria.ru/20200611/1572811567.html
Соседка рассказала, как погибший в ДТП с Ефремовым водитель тушил пожар
2020-06-11T15:21
2020-06-11T15:52
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572814011_0:115:559:429_1200x0_80_0_0_c72267aab1c6c9b3605aea6bc8662a9b.jpg
https://ria.ru/20200611/1572796787.html
https://ria.ru/20200610/1572748248.html
рязанская область
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572811567.html?chat_room_id=1572811567
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572814011_0:115:559:429_1200x0_80_0_0_c72267aab1c6c9b3605aea6bc8662a9b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572814011_0:36:559:455_1200x0_80_0_0_a139ace591652519dbe985435cdba0b5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572814011_0:0:559:560_1200x0_80_0_0_c75ba5e979c4d537bab4a53180d72ad8.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, рязанская область, происшествия
КУЗЬМИНСКОЕ (Рязанская обл.), 11 июн – РИА Новости. Жительница села Кузьминское в Рязанской области, где жил Сергей Захаров, погибший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказала РИА Новости, как 30 лет назад Сергей с братом помогали тушить ее амбар.
В четверг в Кузьминском прошли похороны Захарова. Присутствовавшая на них местная жительница Людмила Арефьева отметила, что давно знает Сергея и его брата Валерия.
"Тридцать лет тому назад у нас сгорел дом. Дом горит, а рядом стоит амбар. Народ стоит ротозейничает, и только они – Валера и Сережа – таскали воду и отливали нам этот амбар, чтобы совсем не оставить нас без жилья. Больше никто не подошел. По этому результату можно сказать о людях, что это люди очень хорошие", - рассказала Арефьева.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ефремов помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".