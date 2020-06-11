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Соседка рассказала, как погибший в ДТП с Ефремовым водитель тушил пожар
2020-06-11T15:52
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
рязанская область
происшествия
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, рязанская область, происшествия

Соседка рассказала, как погибший в ДТП с Ефремовым водитель тушил пожар

15:21 11.06.2020 (обновлено: 15:52 11.06.2020)
11818
© Аккаунт в Instagram "delikateska.ru"Водитель Сергей Захаров, погибший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Водитель Сергей Захаров, погибший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© Аккаунт в Instagram "delikateska.ru"
КУЗЬМИНСКОЕ (Рязанская обл.), 11 июн – РИА Новости. Жительница села Кузьминское в Рязанской области, где жил Сергей Захаров, погибший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказала РИА Новости, как 30 лет назад Сергей с братом помогали тушить ее амбар.
В четверг в Кузьминском прошли похороны Захарова. Присутствовавшая на них местная жительница Людмила Арефьева отметила, что давно знает Сергея и его брата Валерия.
“Спокойный был”: учитель рассказала о Сергее Захарове, погибшем в ДТП c Ефремовым
Вчера, 12:15
Учительница рассказала о погибшем в ДТП с Ефремовым Захарове
"Тридцать лет тому назад у нас сгорел дом. Дом горит, а рядом стоит амбар. Народ стоит ротозейничает, и только они – Валера и Сережа – таскали воду и отливали нам этот амбар, чтобы совсем не оставить нас без жилья. Больше никто не подошел. По этому результату можно сказать о людях, что это люди очень хорошие", - рассказала Арефьева.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ефремов помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
10 июня, 14:34
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала, как узнала о трагедии
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовРязанская областьПроисшествия
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