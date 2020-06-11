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Распространение нового коронавируса
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В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
2020-06-11T15:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иван белозерцев
коронавирусы
здоровье - общество
пензенская область
казахстан
общество
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В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу

15:09 11.06.2020
433
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в четверг продлил режим ограничительных мер в связи угрозой распространения коронавируса до 21 июня, сообщила его пресс-секретарь Дина Черемушкина.
Белозерцев ввел в области с 16 марта по 14 июня режим повышенной готовности, режим обязательной самоизоляции предусмотрен для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. В регионе разрешены прогулки по двое, занятия физкультурой и спортом на воздухе, работа объектов сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров, дилерских центров. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
"Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 21 июня без изменений. Регион по-прежнему остается на первом этапе снятия ограничений", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждено 3432 случая коронавируса. Скончались 28 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 2728.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензенская областьКазахстанОбщество
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