В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу

Белозерцев ввел в области с 16 марта по 14 июня режим повышенной готовности, режим обязательной самоизоляции предусмотрен для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. В регионе разрешены прогулки по двое, занятия физкультурой и спортом на воздухе, работа объектов сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров, дилерских центров. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.