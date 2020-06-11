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Главного санитарного врача Украины оштрафовали за нарушение карантина
2020-06-11T15:19
распространение нового коронавируса
виктор ляшко
коронавирус covid-19
ситуация на украине
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владимир зеленский
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Главного санитарного врача Украины оштрафовали за нарушение карантина

14:56 11.06.2020 (обновлено: 15:19 11.06.2020)
1938
© Фото : Министерство здравоохранения УкраиныГлавный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
© Фото : Министерство здравоохранения Украины
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко оштрафовали за нарушение карантина.
Сумма штрафа составила 17 тысяч гривен (около 44 тысяч рублей).
"Буквально самый дорогой кофе в моей жизни", — написал Ляшко в фейсбуке.
Накануне стало известно, что украинские полицейские составили административные протоколы о нарушении правил карантина на президента Владимира Зеленского, руководителя его офиса Андрея Ермака, главного санитарного врача Виктора Ляшко и других чиновников, которые побывали в кафе в городе Хмельницком. На фото, опубликованном в фейсбуке президентского офиса, видно, что ни на ком из них нет медицинских масок.

Президент Володимир Зеленський прогулявся центральною частиною міста Хмельницького та скуштував кави в місцевій...

Опубликовано Офіс Президента України Среда, 3 июня 2020 г.
Такой же штраф в 17 тысяч гривен придется заплатить и Зеленскому. Он уже заявил, что согласен с наказанием. Ляшко же говорил, что не считает нарушением поход в кафе.
Владельца кафе могут наказать на 34 тысячи гривен (более 88 тысяч рублей).
За последние сутки коронавирус выявили у 689 украинцев, 372 пациентов выздоровели, 21 умер. Всего с начала эпидемии на Украине зарегистрировали 29 тысяч инфицированных, 845 человек скончались, более 13 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВиктор ЛяшкоКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеХмельницкий (город)Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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