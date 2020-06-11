Главного санитарного врача Украины оштрафовали за нарушение карантина

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Главного санитарного врача Главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко оштрафовали за нарушение карантина.

Сумма штрафа составила 17 тысяч гривен (около 44 тысяч рублей).

"Буквально самый дорогой кофе в моей жизни", — написал Ляшко в фейсбуке

Накануне стало известно, что украинские полицейские составили административные протоколы о нарушении правил карантина на президента Владимира Зеленского, руководителя его офиса Андрея Ермака, главного санитарного врача Виктора Ляшко и других чиновников, которые побывали в кафе в городе Хмельницком. На фото, опубликованном в фейсбуке президентского офиса, видно, что ни на ком из них нет медицинских масок.

Президент Володимир Зеленський прогулявся центральною частиною міста Хмельницького та скуштував кави в місцевій... Опубликовано Офіс Президента України Среда, 3 июня 2020 г.

Такой же штраф в 17 тысяч гривен придется заплатить и Зеленскому. Он уже заявил, что согласен с наказанием. Ляшко же говорил, что не считает нарушением поход в кафе.

Владельца кафе могут наказать на 34 тысячи гривен (более 88 тысяч рублей).

За последние сутки коронавирус выявили у 689 украинцев, 372 пациентов выздоровели, 21 умер. Всего с начала эпидемии на Украине зарегистрировали 29 тысяч инфицированных, 845 человек скончались, более 13 тысяч выздоровели.