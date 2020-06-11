https://ria.ru/20200611/1572809583.html
В Минпросвещения рассказали, когда выпускники школ получат аттестаты
2020-06-11T14:49
2020-06-11T14:50
социальный навигатор
сн_образование
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование - общество
общество
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Все выпускники школ получат аттестаты в четверг, 11 июня, или, в крайнем случае, 15 июня, в тех регионах, где по каким-то причинам документы были выданы раньше, этот технический вопрос будет решен, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов
.
"Действительно, несколько регионов - причем там точечно, аттестаты выдаются в школах на муниципальном уровне - чуть-чуть поспешили. Но с учетом того, что постановление подписано, размещено уже на официальном сайте, сегодня все уже приказы готовы, сегодня все аттестаты будут выданы", - рассказал Кравцов в четверг, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос о том, как выдавать школам аттестаты и в какие сроки.
Те, кто по каким-то причинам не получит аттестаты 11 июня, смогут сделать это 15-го, отметил министр.
Здесь никаких проблем нет: там, где были выданы раньше аттестаты, просто будут технические вопросы, заменены, поэтому никто не пострадает. Регионы об этом в курсе, мы на прямой связи с министрами.
Сергей Кравцов
министр просвещения России