В Минпросвещения рассказали, когда выпускники школ получат аттестаты

"Действительно, несколько регионов - причем там точечно, аттестаты выдаются в школах на муниципальном уровне - чуть-чуть поспешили. Но с учетом того, что постановление подписано, размещено уже на официальном сайте, сегодня все уже приказы готовы, сегодня все аттестаты будут выданы", - рассказал Кравцов в четверг, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос о том, как выдавать школам аттестаты и в какие сроки.