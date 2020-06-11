Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572809583.html
В Минпросвещения рассказали, когда выпускники школ получат аттестаты
2020-06-11T14:50
социальный навигатор
сн_образование
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/92014/59/920145990_0:1:601:339_1200x0_80_0_0_0b12597d41ef9e944fc069c5ac91a807.jpg
https://ria.ru/20200611/1572808478.html
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572809583.html?chat_room_id=1572809583
Новости
ru-RU
2076
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/92014/59/920145990_0:1:601:339_1200x0_80_0_0_0b12597d41ef9e944fc069c5ac91a807.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/92014/59/920145990_73:0:526:340_1200x0_80_0_0_a4fa3d2049544d49aa39b355191cbafd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/92014/59/920145990_130:0:470:340_1200x0_80_0_0_f46abf76942c8398b69405c5935189b9.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество, общество

В Минпросвещения рассказали, когда выпускники школ получат аттестаты

14:49 11.06.2020 (обновлено: 14:50 11.06.2020)
2076
© Министерство образования и науки РФАттестат об основном общем образовании
Аттестат об основном общем образовании
© Министерство образования и науки РФ
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Все выпускники школ получат аттестаты в четверг, 11 июня, или, в крайнем случае, 15 июня, в тех регионах, где по каким-то причинам документы были выданы раньше, этот технический вопрос будет решен, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Действительно, несколько регионов - причем там точечно, аттестаты выдаются в школах на муниципальном уровне - чуть-чуть поспешили. Но с учетом того, что постановление подписано, размещено уже на официальном сайте, сегодня все уже приказы готовы, сегодня все аттестаты будут выданы", - рассказал Кравцов в четверг, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос о том, как выдавать школам аттестаты и в какие сроки.
Те, кто по каким-то причинам не получит аттестаты 11 июня, смогут сделать это 15-го, отметил министр.

Здесь никаких проблем нет: там, где были выданы раньше аттестаты, просто будут технические вопросы, заменены, поэтому никто не пострадает. Регионы об этом в курсе, мы на прямой связи с министрами.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
Сергей Кравцов
министр просвещения России
Пакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
Вчера, 14:29Распространение нового коронавируса
В Минпросвещения рассказали о тестировании на коронавирус на ЕГЭ
100004
Обсудить 0
Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Пакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
В Минпросвещения рассказали о тестировании на коронавирус на ЕГЭ
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ)
В Якутске оштрафуют СВФУ из-за вспышки COVID-19 в общежитии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым
Путин поручил организовать проверку знаний школьников
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил определить дополнительные сроки ЕГЭ в новом учебном году
Аттестат о среднем общем образовании, награжденных золотой медалью
Минпросвещения утвердило порядок выдачи аттестатов и золотых медалей
Пакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
Кравцов рассказал о рекомендациях к проведению ЕГЭ
Президент России Владимир Путин
Путин поручил подготовить идеи по развитию дистанционного обучения
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Екатерина Толстикова
Екатерину Толстикову назначили замминистра просвещения
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов готов обсудить закрепление в законе статуса педагога
Кадры столкновения мотоцикла ДПС с легковым автомобилем на Мосфильмовской улице
На западе Москвы мотоциклист ДПС пострадал в ДТП
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Названы визуальные признаки заражения коронавирусом
Гималаи
Ученые выяснили, почему одни горы выше других
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния