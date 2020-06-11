Посольство сообщило о проработке вывозного рейса из Шри-Ланки в Россию

В списки рейса из ЮАР и Марокко в Россию включили 241 человека

В списки рейса из ЮАР и Марокко в Россию включили 241 человека

Российское посольство просит россиян следить за обновлением информации на сайте и в соцсетях диппредставительства, а также на портале Госуслуг.