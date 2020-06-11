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Посольство сообщило о проработке вывозного рейса из Шри-Ланки в Россию
2020-06-11T14:48
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Посольство сообщило о проработке вывозного рейса из Шри-Ланки в Россию

14:42 11.06.2020 (обновлено: 14:48 11.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике сообщило о проработке вывозного рейса для россиян по маршруту "Коломбо - Москва".
"Вниманию росграждан в Шри-Ланке! Прорабатывается возможность организации 18 июня вывозного рейса авиакомпании "Россия" по маршруту "Коломбо - Москва" для всех граждан Российской Федерации вне зависимости от места регистрации на территории России", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.
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Российское посольство просит россиян следить за обновлением информации на сайте и в соцсетях диппредставительства, а также на портале Госуслуг.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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