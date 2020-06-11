https://ria.ru/20200611/1572808478.html
В Минпросвещения рассказали о тестировании на коронавирус на ЕГЭ
2020-06-11T14:29
2020-06-11T15:05
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сн_образование
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Решение о тестировании на коронавирус на ЕГЭ будут принимать регионы, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов
.
"Это каждый регион решает, исходя из ситуации. Допустим, вот по Ханты-Мансийску
, они планируют проводить такую диагностику, но это как рекомендация, то есть Роспотребнадзора
. Нет такой обязанности", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будут ли тестировать всех участников ЕГЭ или только организаторов.
Кравцов уточнил, что обязательно должны измерять температуру на входе в места проведения экзамена, а также, чтобы организаторы были не старше 65 лет. Участники экзамена должны сидеть на расстоянии 1,5 метров друг от друга, но это не приведет к серьезному увеличению количества пунктов проведения экзамена за счет того, что экзамен по русскому языку будет проводиться в два дня, отметил министр.
Обязательными также будут обработка рук и ношение масок организаторами экзамена, добавил Кравцов, отметив, что существует и ряд дополнительных требований, которые обеспечивают максимально безопасные условия проведения ЕГЭ.
Кравцов отметил, что 2 июля, после голосования по поправкам в Конституцию РФ, пройдет полная дезинфекция в школах, которые являются пунктами проведения. Министр добавил, что все средства защиты, которые можно будет использовать после голосования, останутся в школах, включая средства термометрии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.