В Минпросвещения рассказали о тестировании на коронавирус на ЕГЭ

Кравцов уточнил, что обязательно должны измерять температуру на входе в места проведения экзамена, а также, чтобы организаторы были не старше 65 лет. Участники экзамена должны сидеть на расстоянии 1,5 метров друг от друга, но это не приведет к серьезному увеличению количества пунктов проведения экзамена за счет того, что экзамен по русскому языку будет проводиться в два дня, отметил министр.