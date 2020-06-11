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В Совфеде предложили поощрять за сообщения о нарушителях на дорогах
2020-06-11T14:03
александр башкин
совет федерации рф
москва
общество
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александр башкин, совет федерации рф, москва, общество

В Совфеде предложили поощрять за сообщения о нарушителях на дорогах

14:03 11.06.2020
136
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Необходимо разработать и принять на законодательном уровне программу поощрения граждан, сообщающих в правоохранительные органы о происходящих нарушениях ПДД на дорогах, форма поощрения может быть и материальной, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
В понедельник вечером на Садовом кольце актер Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
"Я не сторонник того, чтобы менять законодательство после каждого резонансного случая с известным человеком, кроме того, ответственность за вождение в пьяном виде у нас и так уже серьезная, законодательство здесь адекватное. Но что необходимо действительно повышать - это контроль общества за исполнением законов, в том числе правил дорожного движения", - сказал Башкин.
Он отметил, что на Западе широко распространена практика, когда другие водители или пешеходы, видя нарушение ПДД, звонят в полицию и сообщают номер машины нарушителя.
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"У нас в обществе к этому особое отношение, часто это называют "стукачеством", но на самом деле это форма общественного контроля, которая помогает предотвратить преступления. Если бы кто-то сообщил в полицию, что тот же самый Ефремов в состоянии опьянения сел за руль, то, возможно, удалось бы спасти человеческую жизнь", - подчеркнул сенатор.
По словам Башкина, необходимо развивать в этом направлении законодательство и разработать систему поощрения и стимулирования такого общественного контроля.
"Вопрос о том, каким может быть поощрение для граждан, сообщающих о нарушениях на дорогах, необходимо изучать с обществом, с экспертами, в том числе, при помощи СМИ. Я считаю, что таким гражданам можно было бы начислять какие-то баллы, бонусы, может быть, предусматривать материальное поощрение", - отметил зампред комитета.
Также, считает Башкин, следует и в техническом аспекте использовать возможности для предотвращения езды в пьяном виде. "Существует оборудование, не позволяющее пьяному водителю завести автомобиль, так называемые алкозамки. Их использование также можно было бы предусмотреть на законодательном уровне", - заключил он.
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