ЕК рекомендовала странам Шенгена снять пограничный контроль к 15 июня

"Сегодня Еврокомиссия рекомендует государствам-членам Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года и продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года", - говорится в нем.