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Распространение нового коронавируса
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ЕК рекомендовала странам Шенгена снять пограничный контроль к 15 июня
2020-06-11T14:33
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ЕК рекомендовала странам Шенгена снять пограничный контроль к 15 июня

13:44 11.06.2020 (обновлено: 14:33 11.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия рекомендует внять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года и продление ограничений на въезд в Евросоюз из третьих стран, введенный из-за борьбы с распространением нового коронавируса, до 30 июня, говорится в сообщении ЕК.
"Сегодня Еврокомиссия рекомендует государствам-членам Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года и продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года", - говорится в нем.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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