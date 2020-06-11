ЕК рекомендовала странам Шенгена снять пограничный контроль к 15 июня

БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия рекомендует внять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года и продление ограничений на въезд в Евросоюз из третьих стран, введенный из-за борьбы с распространением нового коронавируса, до 30 июня, говорится в сообщении ЕК.
"Сегодня Еврокомиссия рекомендует государствам-членам Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года и продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года", - говорится в нем.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.