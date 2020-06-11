Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 42

ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло за сутки с 38 до 42, выздоровели более 1,5 тысячи человек, сообщила администрация региона.

За прошедшие сутки в области подтверждено 64 случая заболевания коронавирусом, всего за весь период - 3324.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. На следующий день их число выросло до 34, в среду - до 38. "За период наблюдения в области отмечено 42 летальных случая", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в регионе выздоровели после коронавиурсной инфекции 63 человека, всего за весь период - 1503 пациента. На стационарном лечении в области находятся 43 пациента с ОРВИ и 803 – с пневмонией.

Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.