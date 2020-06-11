https://ria.ru/20200611/1572803652.html
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 42
2020-06-11T13:32
2020-06-11T13:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимирская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимирская область, общество
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости.
Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией
во Владимирской области
выросло за сутки с 38 до 42, выздоровели более 1,5 тысячи человек, сообщила администрация региона.
За прошедшие сутки в области подтверждено 64 случая заболевания коронавирусом, всего за весь период - 3324.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. На следующий день их число выросло до 34, в среду - до 38. "За период наблюдения в области отмечено 42 летальных случая", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе выздоровели после коронавиурсной инфекции 63 человека, всего за весь период - 1503 пациента. На стационарном лечении в области находятся 43 пациента с ОРВИ и 803 – с пневмонией.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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