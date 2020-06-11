Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572803652.html
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 42
2020-06-11T13:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимирская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_a7a4add4a2c0acde0a60dae8db2c10e6.jpg
владимирская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572803652.html?chat_room_id=1572803652
Новости
ru-RU
259
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_a7a4add4a2c0acde0a60dae8db2c10e6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1200x0_80_0_0_6bb4179d8816a818ce480fa1b93d01df.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1200x0_80_0_0_040b865a351628c23aaa6c7ff21b77b2.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимирская область, общество

Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 42

13:32 11.06.2020
259
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло за сутки с 38 до 42, выздоровели более 1,5 тысячи человек, сообщила администрация региона.
За прошедшие сутки в области подтверждено 64 случая заболевания коронавирусом, всего за весь период - 3324.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. На следующий день их число выросло до 34, в среду - до 38. "За период наблюдения в области отмечено 42 летальных случая", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе выздоровели после коронавиурсной инфекции 63 человека, всего за весь период - 1503 пациента. На стационарном лечении в области находятся 43 пациента с ОРВИ и 803 – с пневмонией.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
011000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимирская областьОбщество
Рекомендуем
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Во Владимирской области выявили 64 новых случая заражения коронавирусом
Машина скорой помощи
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 34
Машина скорой помощи
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 38
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Число жертв коронавируса в Израиле достигло 300
Медики карантинного центра в Коммунарке
В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19
Фотоснимок коронавируса
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
Санкт-Петербург
Медик рассказал о переливании плазмы пациентам с COVID-19 в Петербурге
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Саратов
В Саратовской области умерла пациентка с коронавирусом
Медик выходит из машины скорой помощи
Число случаев заболевания COVID-19 во Владимирской области достигло 3205
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин опроверг информацию об одномоментном снятии ограничений в Москве
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко объяснил, почему пока не стоит ходить в гости
Кристалина Георгиева
МВФ рассказал, сколько человек окажутся за чертой бедности из-за COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Минздрав назвал недопустимые для профилактики COVID-19 препараты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп: "вмешательство России" в Ливии вызвало интервенцию Турции
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния