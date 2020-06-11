Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572803378.html
Финляндия сохранит ограничения на границе с Россией до 14 июля
2020-06-11T13:50
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
финляндия
норвегия
токио
finnair
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1200x0_80_0_0_052f2ac323d38fa4c8c864437a30857e.jpg
финляндия
норвегия
токио
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572803378.html?chat_room_id=1572803378
Новости
ru-RU
2231
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1200x0_80_0_0_052f2ac323d38fa4c8c864437a30857e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_375:0:1674:974_1200x0_80_0_0_f588e42b0f5c3bc7353e6547d38938a7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_537:0:1511:974_1200x0_80_0_0_e13dc42869ff90d98e8cee0251c9d95d.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, финляндия, норвегия, токио, finnair, в мире

Финляндия сохранит ограничения на границе с Россией до 14 июля

13:28 11.06.2020 (обновлено: 13:50 11.06.2020)
2231
© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 11 июн - РИА Новости. Правительство Финляндии сохранит ограничения на передвижение через российскую границу, введённые из-за пандемии коронавируса до 14 июля, сообщает в четверг правительство страны.
"Ограничение на приграничное движение будет продолжаться на внешней границе, то есть на российской границе, и для тех, кто прибывает из третьих стран, до 14 июля", - говорится в сообщении кабмина.
Но при этом, прибытие в Финляндию членов семьи гражданина Финляндии возможно без ограничений.
Также правительство разрешило с 15 июня туризм в Эстонию, Латвию и Литву, Данию, Норвегию и Исландию.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Туризм в Швецию не рекомендован, однако разрешены поездки владельцам недвижимости и влюблённым парам.
Министерство иностранных дел Финляндии неоднократно подчеркивало, что данные решения носят рекомендательный характер и никто не запрещает гражданам Финляндии покидать страну или прибывать в неё. Так, с 1 июля национальный перевозчик, авиакомпания Finnair, расширит географию полётов с нынешних примерно 10 городов ЕС до 40, открыв в том числе и курортные направления в Испании, а также запустит рейсы в Пекин, Гонконг и Шанхай; в Нагою, Осаку и Токио (Нарита) в Японии; в Сингапур, Сеул и Бангкок, уточнил перевозчик в среду.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
700023
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19КоронавирусыФинляндияНорвегияТокиоFinnairВ мире
Рекомендуем
Вид на библиотеку Oodi в Хельсинки
Финляндия с 14 июня откроет границы для туристов из некоторых стран
Краснодар
На Кубани отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК рекомендовала странам Шенгена снять пограничный контроль к 15 июня
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Еврокомиссия рекомендовала создать список стран для разрешения на въезд
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК рекомендовала постепенно снимать ограничения на поездки в ЕС
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Большинство стран ЕС объявили об открытии внутренних границ
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин призвал ограничить поездки в Москву гостям из регионов
Самолет авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Внуково в Москве
Турция намерена возобновить полеты в Россию с 15 июля
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
В ЕК дали рекомендации по открытию границ Евросоюза
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Здание посольства Российской Федерации в Финляндии
Более 400 россиян вернулись из Финляндии при содействии посольства
Минск
Белоруссия предложила России снять ограничения на поездки
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
ЕК предложила снять ограничения на поездки в ЕС для балканских стран
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии отменили самоизоляцию для прибывших из ряда стран
Дома в Италии. Архивное фото
В Италии начали продавать дома за один евро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп: "вмешательство России" в Ливии вызвало интервенцию Турции
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния