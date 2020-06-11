Финляндия сохранит ограничения на границе с Россией до 14 июля

ХЕЛЬСИНКИ, 11 июн - РИА Новости. Правительство Финляндии сохранит ограничения на передвижение через российскую границу, введённые из-за пандемии коронавируса до 14 июля, сообщает в четверг правительство страны.
"Ограничение на приграничное движение будет продолжаться на внешней границе, то есть на российской границе, и для тех, кто прибывает из третьих стран, до 14 июля", - говорится в сообщении кабмина.
Но при этом, прибытие в Финляндию членов семьи гражданина Финляндии возможно без ограничений.
Туризм в Швецию не рекомендован, однако разрешены поездки владельцам недвижимости и влюблённым парам.
Министерство иностранных дел Финляндии неоднократно подчеркивало, что данные решения носят рекомендательный характер и никто не запрещает гражданам Финляндии покидать страну или прибывать в неё. Так, с 1 июля национальный перевозчик, авиакомпания Finnair, расширит географию полётов с нынешних примерно 10 городов ЕС до 40, открыв в том числе и курортные направления в Испании, а также запустит рейсы в Пекин, Гонконг и Шанхай; в Нагою, Осаку и Токио (Нарита) в Японии; в Сингапур, Сеул и Бангкок, уточнил перевозчик в среду.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.