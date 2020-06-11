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Песков напомнил о позиции Кремля по урегулированию в Донбассе
2020-06-11T13:25
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий песков
минск
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луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, минск, оон, украина, в мире

Песков напомнил о позиции Кремля по урегулированию в Донбассе

13:25 11.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Усилия всех участников процесса по урегулированию в Донбассе направлены на то, чтобы Украина стала единой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это самопровозглашенные республики, которые заявили о своем выходе из Украины, и, конечно, мы все работаем для того, чтобы Украина стала единой страной, где прекратится этот внутриукраинский конфликт", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли изменения в позиции Кремля по урегулированию на Донбассе.
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Отвечая на вопрос журналиста о том, настаивают ли в Кремле, что конфликт является внутриукраинским, "если там граждане России представляют противоположную сторону, и "Донбасс вышел из состава Украины", Песков заметил: "Во-первых, я не говорил фразу, что Донбасс вышел из состава Украины - здесь вы меня пытаетесь переврать, будьте внимательны".
"Мы по-прежнему считаем, что это внутриукраинский конфликт", - подчеркнул Песков.
Говоря о том, насколько корректно то, что граждане РФ представляют ЛНР и ДНР на переговорах в Минске, Песков напомнил, что в самопровозглашенных республиках допустимо двойное гражданство. "Собственно Россия, руководствуясь именно гуманитарными соображениями, стала выдавать им российские паспорта, потому что это люди, которые были отторгнуты своим государством", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Он также отметил, что не видит противоречий в том, что россияне представляют интересы украинского региона. "Нет, потому что они, в первую очередь, представляя интересы украинского региона и самопровозглашенных республик, являются гражданами этих самопровозглашенных республик, у них в кармане паспорта ДНР и ЛНР", - отметил Песков.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковМинскООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Позор, сколько можно уже предавать наших людей?
11 июня, 23:04
nik2500
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