Песков напомнил о позиции Кремля по урегулированию в Донбассе

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Усилия всех участников процесса по урегулированию в Усилия всех участников процесса по урегулированию в Донбассе направлены на то, чтобы Украина стала единой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Это самопровозглашенные республики, которые заявили о своем выходе из Украины, и, конечно, мы все работаем для того, чтобы Украина стала единой страной, где прекратится этот внутриукраинский конфликт", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли изменения в позиции Кремля по урегулированию на Донбассе.

Отвечая на вопрос журналиста о том, настаивают ли в Кремле, что конфликт является внутриукраинским, "если там граждане России представляют противоположную сторону, и "Донбасс вышел из состава Украины", Песков заметил: "Во-первых, я не говорил фразу, что Донбасс вышел из состава Украины - здесь вы меня пытаетесь переврать, будьте внимательны".

"Мы по-прежнему считаем, что это внутриукраинский конфликт", - подчеркнул Песков.

Говоря о том, насколько корректно то, что граждане РФ представляют ЛНР ДНР на переговорах в Минске , Песков напомнил, что в самопровозглашенных республиках допустимо двойное гражданство. "Собственно Россия, руководствуясь именно гуманитарными соображениями, стала выдавать им российские паспорта, потому что это люди, которые были отторгнуты своим государством", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Он также отметил, что не видит противоречий в том, что россияне представляют интересы украинского региона. "Нет, потому что они, в первую очередь, представляя интересы украинского региона и самопровозглашенных республик, являются гражданами этих самопровозглашенных республик, у них в кармане паспорта ДНР и ЛНР", - отметил Песков.