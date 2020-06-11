Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572802316.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-11T13:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
пенза
пензенская область
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1200x0_80_0_0_e85a9212de7b16884ad88fe97c2513ea.jpg
пенза
пензенская область
казахстан
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572802316.html?chat_room_id=1572802316
Новости
ru-RU
265
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1200x0_80_0_0_e85a9212de7b16884ad88fe97c2513ea.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_142:0:1879:1303_1200x0_80_0_0_5b47a7391a364ca5127f7eae66a0f76d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_359:0:1662:1303_1200x0_80_0_0_bf9a6b90fc0f5ea0c553a2b18aa9a198.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пенза, пензенская область, казахстан

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

13:15 11.06.2020
265
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости. Шестнадцать из 115 новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области выявили среди детей, общее число заболевших в регионе превысило 3,4 тысячи, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 11 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 3432. Новых выявленных - 115. Пациенты-дети: восемь лет; 11 месяцев; 16 лет; 15 лет; три года; три года; 14 лет; один год; 17 лет; 15 лет; три года; один год; 14 лет; 15 лет; девять лет; 17 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 72 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Пензе, 13 - в Пензенском, пять - в Тамалинском, четыре - в Мокшанском, по три - в Городищенском, Бессоновском и Башмаковском, по два - в Лунинском, Лопатинском, Пачелмском, Кузнецком, по одному - в Камешкирском, Шемышейском, Нижнеломовском районах области и в ЗАТО город Заречный.
Всего в области скончались 28 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 2728.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаПензенская областьКазахстан
Рекомендуем
Врач скорой помощи
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Пекин
В Пекине выявили первый за 56 дней случай коронавируса
Врач скорой помощи
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
Препарат "Арепливир" тестируют в Мордовии, Москве и Петербурге
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани мужчину, посадившего сына на цепь, отправили в колонию
Краснодар
На Кубани оценили ситуацию с распространением коронавируса
Медики карантинного центра в Коммунарке
В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа
Директора интерната под Псковом, где возник очаг COVID-19, уволят
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В убийстве девочки в Красноярском крае заподозрили подростка
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал работу сайта по поправкам в Конституцию
Фотоснимок коронавируса
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
В Пензенской области рассказали о коечном фонде для борьбы с COVID-19
Кресла для судей в зале заседаний
Жительница Москвы засудила МВД за волокиту
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
В Пензенской области еще 95 человек выздоровели после COVID-19
Врачи в госпитале
В Псковской области главврачей трех больниц наказали за неоказание помощи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп: "вмешательство России" в Ливии вызвало интервенцию Турции
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния