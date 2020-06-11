В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 11 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 3432. Новых выявленных - 115. Пациенты-дети: восемь лет; 11 месяцев; 16 лет; 15 лет; три года; три года; 14 лет; один год; 17 лет; 15 лет; три года; один год; 14 лет; 15 лет; девять лет; 17 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.