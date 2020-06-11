В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости. Шестнадцать из 115 новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области выявили среди детей, общее число заболевших в регионе превысило 3,4 тысячи, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 11 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 3432. Новых выявленных - 115. Пациенты-дети: восемь лет; 11 месяцев; 16 лет; 15 лет; три года; три года; 14 лет; один год; 17 лет; 15 лет; три года; один год; 14 лет; 15 лет; девять лет; 17 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 72 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Пензе, 13 - в Пензенском, пять - в Тамалинском, четыре - в Мокшанском, по три - в Городищенском, Бессоновском и Башмаковском, по два - в Лунинском, Лопатинском, Пачелмском, Кузнецком, по одному - в Камешкирском, Шемышейском, Нижнеломовском районах области и в ЗАТО город Заречный.
Всего в области скончались 28 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 2728.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.