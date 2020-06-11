Более 400 россиян вернулись из Финляндии при содействии посольства

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Посольство России в Посольство России в Финляндии 10 июня организовало выезд на родину 33 российских граждан, всего удалось вывезти более 400 человек, сообщили в дипмиссии.

"Десятого июня в тесной координации с руководством Санкт-Петербурга Ленинградской области и при содействии транспортной компании "Скандинавия" посольство России в Финляндии организовало выезд на родину 33 российских граждан", - говорится в сообщении посольства в Facebook

Отмечается, что россияне обратились с просьбой об оказании помощи в экстренном возвращении в РФ по гуманитарным обстоятельствам.

"На сегодняшний день при содействии посольства на родину в общей сложности вернулось более 400 человек", - подчеркнули в дипмиссии.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.