https://ria.ru/20200611/1572801418.html
Более 400 россиян вернулись из Финляндии при содействии посольства
2020-06-11T13:05
2020-06-11T13:05
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ленинградская область, финляндия, санкт-петербург, в мире
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Посольство России в Финляндии
10 июня организовало выезд на родину 33 российских граждан, всего удалось вывезти более 400 человек, сообщили в дипмиссии.
"Десятого июня в тесной координации с руководством Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
и при содействии транспортной компании "Скандинавия" посольство России в Финляндии организовало выезд на родину 33 российских граждан", - говорится в сообщении посольства в Facebook
.
Отмечается, что россияне обратились с просьбой об оказании помощи в экстренном возвращении в РФ по гуманитарным обстоятельствам.
"На сегодняшний день при содействии посольства на родину в общей сложности вернулось более 400 человек", - подчеркнули в дипмиссии.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.