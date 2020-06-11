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Распространение нового коронавируса
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Более 400 россиян вернулись из Финляндии при содействии посольства
2020-06-11T13:05
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Более 400 россиян вернулись из Финляндии при содействии посольства

13:05 11.06.2020
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© Фото : Посольство Российской Федерации в ФинляндииЗдание посольства Российской Федерации в Финляндии
Здание посольства Российской Федерации в Финляндии
© Фото : Посольство Российской Федерации в Финляндии
Здание посольства Российской Федерации в Финляндии
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Посольство России в Финляндии 10 июня организовало выезд на родину 33 российских граждан, всего удалось вывезти более 400 человек, сообщили в дипмиссии.
"Десятого июня в тесной координации с руководством Санкт-Петербурга и Ленинградской области и при содействии транспортной компании "Скандинавия" посольство России в Финляндии организовало выезд на родину 33 российских граждан", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
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Отмечается, что россияне обратились с просьбой об оказании помощи в экстренном возвращении в РФ по гуманитарным обстоятельствам.
"На сегодняшний день при содействии посольства на родину в общей сложности вернулось более 400 человек", - подчеркнули в дипмиссии.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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