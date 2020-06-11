Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске по делу о разливе топлива

КРАСНОЯРСК, 11 июн — РИА Новости. Городской суд Норильска арестовал до 31 июля директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова по делу о разливе дизельного топлива, сообщила РИА Новости представитель Городской суд Норильска арестовал до 31 июля директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова по делу о разливе дизельного топлива, сообщила РИА Новости представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.

Она уточнила, что мужчину отправили в СИЗО по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

По делу ранее задержали Смирнова, главного инженера станции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова.

В СК уточнили, что их обвиняют в "необеспечении безопасности при эксплуатации промышленного объекта второй категории негативного воздействия на окружающую среду".

Ранее по этому делу задержали и арестовали начальника цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина.

Мэра Норильска Рината Ахметчина обвинили в халатности, так как, по версии СК, чиновник не отреагировал на ситуацию должным образом.

Экологическая катастрофа

В конце мая на норильской ТЭЦ, принадлежащей компании "Норникель", произошла утечка примерно 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть его попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

На территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня.

Как считают в "Норникеле", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.