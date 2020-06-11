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ВЭБ обвинил Киев в давлении на судью по делу Проминвестбанка
2020-06-11T14:09
ситуация на украине
вэб
игорь краснов
министерство юстиции украины
проминвестбанк
игорь коломойский
стокгольм (город)
киев
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ВЭБ обвинил Киев в давлении на судью по делу Проминвестбанка

12:45 11.06.2020 (обновлено: 14:09 11.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Внешэкономбанка Российской Федерации
Здание Внешэкономбанка Российской Федерации
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Внешэкономбанка Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Внешэкономбанк связывает самоотвод судьи в Киеве по делу его украинской "дочки" с запугиванием и считает невозможным добиться честного судопроизводства в этой стране, заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ Игорь Краснов.
Накануне состоялось девятое заседание Киевского апелляционного суда по заявлению российской госкорпорации о признании и исполнении решения чрезвычайного арбитра Стокгольмского арбитража, который запретил Украине принудительную реализацию принадлежащих ВЭБ акций Проминвестбанка. Ответчиком выступает Министерство юстиции Украины.

"На заседание 10 июня явились не менее 15 человек в военной форме. <...> Они оказали давление на судью. В результате судья приняла решение о самоотводе, несмотря на противоположное решение днем ранее. Теперь судебный процесс, который длится почти год, должен быть начат с начала", — рассказали в пресс-службе компании.

Досадно наблюдать, как в центре Киева правонарушители беспрепятственно и демонстративно запугивают честных судей, добавили в ВЭБ.
Офис Проминвестбанка в Киеве
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Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции "дочки" ВЭБа
"Подобные действия <...> подтверждают, что невозможно добиться честного и беспристрастного судопроизводства на территории Украины. Нам как инвестору остается лишь активно противодействовать правовому произволу со стороны властей Украины в инвестиционном деле", — заявил Краснов, слова которого приводятся в сообщении.
ВЭБ намерен продолжить борьбу в Стокгольмском арбитраже.

Споры вокруг Проминвестбанка

Внешэкономбанк приобрел акции Проминвестбанка в 2008 году и вложил в его развитие более 2,7 миллиарда долларов.
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на пресс-конференции, посвященной выборам президента Абхазии, в международном пресс-центре ЦИК Абхазии
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В июне 2019-го российская госкорпорация подала иск против Украины в Стокгольмский арбитраж в связи с косвенной экспроприацией Проминвестбанка. Его акции арестовали в рамках исполнения решения арбитража Гааги, который в 2018 году удовлетворил иск компаний, связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, о взыскании ущерба за утраченное имущество в Крыму.
В августе 2019-го ВЭБ попросил Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу акций Проминвестбанка с аукциона.
В марте 2020 года арбитражный институт Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка. Однако Украина в нарушение норм международного права продала на аукционе 4 марта акции банка неизвестному покупателю. При этом ранее пресс-служба Нацбанка Украины сообщила, что никому не согласовывала эту покупку.
Закон не писан
5 марта, 16:23
Закон не писан
52811237
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Ситуация на УкраинеВЭБИгорь КрасновМинистерство юстиции УкраиныПроминвестбанкИгорь КоломойскийСтокгольм (город)КиевУкраинаВ мире
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