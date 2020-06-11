ВЭБ обвинил Киев в давлении на судью по делу Проминвестбанка

"На заседание 10 июня явились не менее 15 человек в военной форме. <...> Они оказали давление на судью. В результате судья приняла решение о самоотводе, несмотря на противоположное решение днем ранее. Теперь судебный процесс, который длится почти год, должен быть начат с начала", — рассказали в пресс-службе компании.