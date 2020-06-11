ВЭБ обвинил Киев в давлении на судью по делу Проминвестбанка

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Внешэкономбанк связывает самоотвод судьи в Киеве по делу его украинской "дочки" с запугиванием и считает невозможным добиться честного судопроизводства в этой стране, заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ Игорь Краснов.
Накануне состоялось девятое заседание Киевского апелляционного суда по заявлению российской госкорпорации о признании и исполнении решения чрезвычайного арбитра Стокгольмского арбитража, который запретил Украине принудительную реализацию принадлежащих ВЭБ акций Проминвестбанка. Ответчиком выступает Министерство юстиции Украины.
"На заседание 10 июня явились не менее 15 человек в военной форме. <...> Они оказали давление на судью. В результате судья приняла решение о самоотводе, несмотря на противоположное решение днем ранее. Теперь судебный процесс, который длится почти год, должен быть начат с начала", — рассказали в пресс-службе компании.
Досадно наблюдать, как в центре Киева правонарушители беспрепятственно и демонстративно запугивают честных судей, добавили в ВЭБ.
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"Подобные действия <...> подтверждают, что невозможно добиться честного и беспристрастного судопроизводства на территории Украины. Нам как инвестору остается лишь активно противодействовать правовому произволу со стороны властей Украины в инвестиционном деле", — заявил Краснов, слова которого приводятся в сообщении.
ВЭБ намерен продолжить борьбу в Стокгольмском арбитраже.
Споры вокруг Проминвестбанка
Внешэкономбанк приобрел акции Проминвестбанка в 2008 году и вложил в его развитие более 2,7 миллиарда долларов.
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В июне 2019-го российская госкорпорация подала иск против Украины в Стокгольмский арбитраж в связи с косвенной экспроприацией Проминвестбанка. Его акции арестовали в рамках исполнения решения арбитража Гааги, который в 2018 году удовлетворил иск компаний, связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, о взыскании ущерба за утраченное имущество в Крыму.
В августе 2019-го ВЭБ попросил Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу акций Проминвестбанка с аукциона.
В марте 2020 года арбитражный институт Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка. Однако Украина в нарушение норм международного права продала на аукционе 4 марта акции банка неизвестному покупателю. При этом ранее пресс-служба Нацбанка Украины сообщила, что никому не согласовывала эту покупку.
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