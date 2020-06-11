https://ria.ru/20200611/1572799368.html
Решение о переходе к обычному общению примет Путин, заявил Песков
2020-06-11T12:38
2020-06-11T12:43
москва
политика
дмитрий песков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_0:0:2988:1681_1200x0_80_0_0_e203d83902526d49da4cef6ca463c12e.jpg
https://ria.ru/20200610/1572756518.html
https://ria.ru/20200610/1572747250.html
москва
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572799368.html?chat_room_id=1572799368
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_0:0:2988:1681_1200x0_80_0_0_e203d83902526d49da4cef6ca463c12e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_76:0:2807:2048_1200x0_80_0_0_55ca23a46b6e5d4ffe2c62065e451fbb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_417:0:2465:2048_1200x0_80_0_0_b1eee6ed3239bf74be6a66f2d0761aec.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
москва, политика, дмитрий песков, владимир путин, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Решение о переходе от онлайн-формата общения к обычному будет принимать сам президент России Владимир Путин
, конкретной даты нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
Журналисты поинтересовались у Пескова, как долго президент еще будет проводить совещания в онлайн-формате и когда его работа вернется в обычный режим.
"Безусловно, это время не за горами. Нельзя исключать, что какие-то элементы, скажем так, нынешнего режима общения с точки зрения экономии времени, с точки зрения быстроты организации таких встреч, они могут частично как-то использоваться на различных уровнях и в дальнейшем, почему бы и нет. Опять же с точки зрения оптимизации работы", - ответил Песков.
Также он отметил, что "конкретной даты для главы государства нет, будет зависеть от его решения".
Журналисты уточнили, показал ли такой формат, что он удобен для работы. Песков ответил, что так можно быстро организовать совещание, можно быстро собрать руководителей регионов, не вызывать их в Москву
или другие города.
"Конечно, такой формат не способен полностью заменить обычный режим работы. И, наверное, в этом нет необходимости. Но какие-то элементы, конечно, с точки зрения оптимизации, совершенствования работы, экономии времени наверняка будут использоваться", - заключил Песков.