Решение о переходе к обычному общению примет Путин, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Решение о переходе от онлайн-формата общения к обычному будет принимать сам президент России Решение о переходе от онлайн-формата общения к обычному будет принимать сам президент России Владимир Путин , конкретной даты нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Журналисты поинтересовались у Пескова, как долго президент еще будет проводить совещания в онлайн-формате и когда его работа вернется в обычный режим.

"Безусловно, это время не за горами. Нельзя исключать, что какие-то элементы, скажем так, нынешнего режима общения с точки зрения экономии времени, с точки зрения быстроты организации таких встреч, они могут частично как-то использоваться на различных уровнях и в дальнейшем, почему бы и нет. Опять же с точки зрения оптимизации работы", - ответил Песков.

Также он отметил, что "конкретной даты для главы государства нет, будет зависеть от его решения".

Журналисты уточнили, показал ли такой формат, что он удобен для работы. Песков ответил, что так можно быстро организовать совещание, можно быстро собрать руководителей регионов, не вызывать их в Москву или другие города.