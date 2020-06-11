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Решение о переходе к обычному общению примет Путин, заявил Песков
2020-06-11T12:43
москва
политика
дмитрий песков
владимир путин
общество
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москва, политика, дмитрий песков, владимир путин, общество

Решение о переходе к обычному общению примет Путин, заявил Песков

12:38 11.06.2020 (обновлено: 12:43 11.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Решение о переходе от онлайн-формата общения к обычному будет принимать сам президент России Владимир Путин, конкретной даты нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у Пескова, как долго президент еще будет проводить совещания в онлайн-формате и когда его работа вернется в обычный режим.
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"Безусловно, это время не за горами. Нельзя исключать, что какие-то элементы, скажем так, нынешнего режима общения с точки зрения экономии времени, с точки зрения быстроты организации таких встреч, они могут частично как-то использоваться на различных уровнях и в дальнейшем, почему бы и нет. Опять же с точки зрения оптимизации работы", - ответил Песков.
Также он отметил, что "конкретной даты для главы государства нет, будет зависеть от его решения".
Журналисты уточнили, показал ли такой формат, что он удобен для работы. Песков ответил, что так можно быстро организовать совещание, можно быстро собрать руководителей регионов, не вызывать их в Москву или другие города.
"Конечно, такой формат не способен полностью заменить обычный режим работы. И, наверное, в этом нет необходимости. Но какие-то элементы, конечно, с точки зрения оптимизации, совершенствования работы, экономии времени наверняка будут использоваться", - заключил Песков.
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МоскваПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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