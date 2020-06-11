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Яровая прокомментировала обвинение России в спонсировании террористов
2020-06-11T12:35
русское имперское движение
ирина яровая
хезболла
талибан
сша
политика
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русское имперское движение, ирина яровая, хезболла, талибан, сша, политика

Яровая прокомментировала обвинение России в спонсировании террористов

12:35 11.06.2020
3208
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. США всегда игнорировали предложения РФ о создании широкой антитеррористической коалиции и действовали в нарушение международных норм, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя доклад республиканцев в Палате представителей Конгресса США, где Россия названа спонсором террористических группировок.
Рабочая группа республиканцев в палате представителей распространила в среду доклад, в котором рекомендует ужесточить санкции в отношении России. Среди прочего авторы доклада предлагают внести Россию в список "стран-спонсоров терроризма", который составляет администрация, за предполагаемую поддержку Корпуса стражей исламской революции в Иране, движений "Хезболлах", "Талибан" и "Русского имперского движения", которое США внесли в список террористических группировок. Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения, высказывающиеся в докладе, включая поддержку террористических организаций.
"В борьбе с терроризмом Россия была и будет непримирима, действуя в защиту мира и безопасности... Предложение нашей страны о создании широкой антитеррористической коалиции США не только всегда игнорировали, но и действовали в нарушение международных норм. А теперь ещё и пытаются продолжить откровенное вредительство, делая лживые заявления против России", - приводятся слова Яровой в сообщении ее пресс-службы.
Она также назвала поведение конгрессменов, сделавших такие предложения, агрессивным и необоснованным, сравнив его с "преступным поведением" полицейского Дерека Шовина, подозреваемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
"Если конгрессмены решили соперничать с ним в проявлении неадекватности, то им нужно более внимательно оценить последствия, к которым приводит подобное безумство", - сказала Яровая.
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
10 июня, 21:28
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
3155211076
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Русское имперское движениеИрина ЯроваяХезболлаТалибанСШАПолитика
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