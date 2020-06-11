Яровая прокомментировала обвинение России в спонсировании террористов

"В борьбе с терроризмом Россия была и будет непримирима, действуя в защиту мира и безопасности... Предложение нашей страны о создании широкой антитеррористической коалиции США не только всегда игнорировали, но и действовали в нарушение международных норм. А теперь ещё и пытаются продолжить откровенное вредительство, делая лживые заявления против России", - приводятся слова Яровой в сообщении ее пресс-службы.