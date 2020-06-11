Яровая прокомментировала обвинение России в спонсировании террористов

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. США всегда игнорировали предложения РФ о создании широкой антитеррористической коалиции и действовали в нарушение международных норм, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя доклад республиканцев в Палате представителей Конгресса США, где Россия названа спонсором террористических группировок.
Рабочая группа республиканцев в палате представителей распространила в среду доклад, в котором рекомендует ужесточить санкции в отношении России. Среди прочего авторы доклада предлагают внести Россию в список "стран-спонсоров терроризма", который составляет администрация, за предполагаемую поддержку Корпуса стражей исламской революции в Иране, движений "Хезболлах", "Талибан" и "Русского имперского движения", которое США внесли в список террористических группировок. Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения, высказывающиеся в докладе, включая поддержку террористических организаций.
"В борьбе с терроризмом Россия была и будет непримирима, действуя в защиту мира и безопасности... Предложение нашей страны о создании широкой антитеррористической коалиции США не только всегда игнорировали, но и действовали в нарушение международных норм. А теперь ещё и пытаются продолжить откровенное вредительство, делая лживые заявления против России", - приводятся слова Яровой в сообщении ее пресс-службы.
Она также назвала поведение конгрессменов, сделавших такие предложения, агрессивным и необоснованным, сравнив его с "преступным поведением" полицейского Дерека Шовина, подозреваемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
"Если конгрессмены решили соперничать с ним в проявлении неадекватности, то им нужно более внимательно оценить последствия, к которым приводит подобное безумство", - сказала Яровая.