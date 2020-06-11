Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572797255.html
Продать нельзя соткать: как коронавирус изменил жизнь текстильщиц
2020-06-11T12:09
распространение нового коронавируса
полет нормальный. истории предпринимателей
италия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572787845_0:108:960:648_1200x0_80_0_0_267be565587039d8057cda60f69d9a3c.png
https://ria.ru/20200609/1572675848.html
https://ria.ru/20200605/1572511252.html
https://ria.ru/20200529/1572163632.html
https://ria.ru/20200602/1572339840.html
италия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572797255.html?chat_room_id=1572797255
Новости
ru-RU
5097
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572787845_0:108:960:648_1200x0_80_0_0_267be565587039d8057cda60f69d9a3c.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572787845_0:71:960:791_1200x0_80_0_0_938aa52f0e93ede4456e78eb75889774.png
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572787845_0:0:960:960_1200x0_80_0_0_afbc0dad7f364c89e68ca489057d4530.png
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
полет нормальный. истории предпринимателей, италия, экономика

Продать нельзя соткать: как коронавирус изменил жизнь текстильщиц

12:09 11.06.2020
5097
© Фото : из личного архива Марии ЕфименкоВладелица текстильного производства и онлайн-магазина "Мяташоп" Мария Ефименко
Владелица текстильного производства и онлайн-магазина Мяташоп Мария Ефименко
© Фото : из личного архива Марии Ефименко
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. История производства и продажи домашнего текстиля началась у сестер Марии и Ольги больше 10 лет назад: после того, как закрылась компания по печати на тканях, на котором одна из них работала, девушки решили попробовать организовать процесс самостоятельно. Открыли интернет-магазин myatashop.ru, подобрали интересующий покупателей ассортимент и заняли свою маленькую, но уверенную нишу.
В рамках спецпроекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" владелица небольшого текстильного производства и онлайн-магазина "Мяташоп" Мария Ефименко рассказала, как во время пандемии коронавируса изменились условия работы, чем удивили покупатели и какие послабления пообещал банк по кредиту.
История предпринимателей: автошкола перешла на онлайн-обучение во время пандемии
9 июня, 12:20Распространение нового коронавируса
Автошкола в Ижевске освоила новый формат работы при коронавирусе

Кончилась работа, начался бизнес

"ИП я зарегистрировала в 2007 году. Сначала мы делали готовую текстильную продукцию и продавали ее, а потом решили разбавить ассортимент и добавить посуду и декор", - рассказывает Мария.
У производственной части были заказы от крупных заказчиков. "Мы выполняли заказы для цирков, театров, авиакомпаний - особо сейчас пострадавших отраслей. С наступлением пандемии все заказы прекратились", - добавляет предпринимательница.
"Для розницы мы печатаем текстиль, из которого нам отшивают скатерти, салфетки, подушки, шторы, полотенца", - объясняет Мария.
"С началом марта на нашем производстве стали падать объемы заказов и через пару недель оно практически остановилось. Надо было что-то делать, и мы решили усилить розницу - у нас интернет-магазин, все самоизолировались и начали смотреть в интернете, что бы купить", - продолжает Мария.
Управляющий партнер интернет-магазина необычных гаджетов Владимир Петрушкин
5 июня, 12:13Распространение нового коронавируса
Пульсоксиметр вместо робота: как пандемия изменила интересы покупателей

Благоустройство дома

Чтобы увеличить продажи, компания подключила маркет-плейсы, вышла на Ozon, Wildberries, обратились к блогерам, увеличила присутствие в соцсетях. Таким образом упавший оборот производства удалось немного компенсировать возросшими продажами.
Кроме производства текстиля Мария и Ольга занимаются импортом фарфора и другой домашней утвари, напрямую сотрудничают с некоторыми заводами в Италии.
"Несмотря на пандемию, товарооборот с Италией не останавливался, и мы можем продолжать продажи этих позиций. Единственное, из-за курса рубля, цены на импортные товары пришлось повысить, при том, что итальянцы, несмотря на сложную ситуацию у них в стране, отпускные цены не поменяли пока. Ассортимент товаров на сайте мы не меняли. Люди сели дома, на дачах и стали благоустраиваться", - уточнила Мария.
Кулинар и блогер Денис Михайлик
29 мая, 11:19Распространение нового коронавируса
Кухня мечты: как самоизоляция помогла повару накормить больше людей

Банк лучше инвестора

Инвесторов в бизнесе у Марии нет, она развивает его за счет собственных средств, реинвестируемых из прибыли, но все же у нее есть кредит в банке на пополнение оборотных средств.
"Неизвестно, какой инвестор попадется. Банк в процесс работы не вмешивается. А инвестор может в любой момент потребовать вложения обратно, или ему что-то не понравится и он может начать лезть в управление бизнесом, а меня это не устраивает", - объяснила она.
"У меня кредит, погашение которого отсрочили на полгода. Я брала два кредита на пополнение оборотных средств - один задолго до пандемии и один непосредственно перед ее началом. Первый кредит мне выдали под 14%, второй - под 17%. В банке, в целом, я взяла около 2 миллионов рублей", - поясняет предпринимательница.
"Сейчас, в связи с ситуацией с коронавирусом, банк согласился отсрочить начало выплат по кредиту до октября. В банке мне сказали, что, возможно, как пройдут эти полгода, я повторю - возможно - мне снизят процентную ставку до 7%", - говорит Мария.
Мария работает вбелую, ее ИП состоит в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. "Нам удается оставаться на плаву, поэтому мы не считаемся серьезно пострадавшими. В банке обещали - ждем…", - заключила Ефименко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как сохранить коллектив во время пандемии: история предпринимателя
2 июня, 12:27
Снова в рейс: господдержка помогла выжить транспортному бизнесу в Перми
330001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПолет нормальный. Истории предпринимателейИталияЭкономика
Рекомендуем
Видеозапись по делу о смерти мужчины от ожогов в калининградском ОВД
СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Губернатор Омской области Александр Бурков
В Омской области отменят режим самоизоляции
Алушта
В Алуште прокомментировали скандал с ошибкой в слове "Россия" на плакате
Актер Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине
Пилоты у фронтового бомбардировщика Су-24М на летном поле во время окружного этапа конкурса Авиадартс-2019 в Краснодарском крае
"Вспотел, как в бане": эту операцию военные летчики считают самой опасной
Президент Украины Владимир Зеленский
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "стыде" россиян
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Следователи выясняют состояние Ефремова перед ДТП
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Бывшая жена Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием актера
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Кадры столкновения мотоцикла ДПС с легковым автомобилем на Мосфильмовской улице
На западе Москвы мотоциклист ДПС пострадал в ДТП
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Для кого станет назидательным приговор Михаилу Ефремову
Следственный экспермиент на месте убийства
Изнасиловали и убили: банда подростков держит в страхе сибирскую деревню
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп: "вмешательство России" в Ливии вызвало интервенцию Турции
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния