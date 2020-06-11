Продать нельзя соткать: как коронавирус изменил жизнь текстильщиц

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. История производства и продажи домашнего текстиля началась у сестер Марии и Ольги больше 10 лет назад: после того, как закрылась компания по печати на тканях, на котором одна из них работала, девушки решили попробовать организовать процесс самостоятельно. Открыли интернет-магазин myatashop.ru, подобрали интересующий покупателей ассортимент и заняли свою маленькую, но уверенную нишу.

В рамках спецпроекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф " Полет нормальный. Истории предпринимателей " владелица небольшого текстильного производства и онлайн-магазина "Мяташоп" Мария Ефименко рассказала, как во время пандемии коронавируса изменились условия работы, чем удивили покупатели и какие послабления пообещал банк по кредиту.

Кончилась работа, начался бизнес

"ИП я зарегистрировала в 2007 году. Сначала мы делали готовую текстильную продукцию и продавали ее, а потом решили разбавить ассортимент и добавить посуду и декор", - рассказывает Мария.

У производственной части были заказы от крупных заказчиков. "Мы выполняли заказы для цирков, театров, авиакомпаний - особо сейчас пострадавших отраслей. С наступлением пандемии все заказы прекратились", - добавляет предпринимательница.

"Для розницы мы печатаем текстиль, из которого нам отшивают скатерти, салфетки, подушки, шторы, полотенца", - объясняет Мария.

"С началом марта на нашем производстве стали падать объемы заказов и через пару недель оно практически остановилось. Надо было что-то делать, и мы решили усилить розницу - у нас интернет-магазин, все самоизолировались и начали смотреть в интернете, что бы купить", - продолжает Мария.

Благоустройство дома

Чтобы увеличить продажи, компания подключила маркет-плейсы, вышла на Ozon, Wildberries, обратились к блогерам, увеличила присутствие в соцсетях. Таким образом упавший оборот производства удалось немного компенсировать возросшими продажами.

Кроме производства текстиля Мария и Ольга занимаются импортом фарфора и другой домашней утвари, напрямую сотрудничают с некоторыми заводами в Италии

"Несмотря на пандемию, товарооборот с Италией не останавливался, и мы можем продолжать продажи этих позиций. Единственное, из-за курса рубля, цены на импортные товары пришлось повысить, при том, что итальянцы, несмотря на сложную ситуацию у них в стране, отпускные цены не поменяли пока. Ассортимент товаров на сайте мы не меняли. Люди сели дома, на дачах и стали благоустраиваться", - уточнила Мария.

Банк лучше инвестора

Инвесторов в бизнесе у Марии нет, она развивает его за счет собственных средств, реинвестируемых из прибыли, но все же у нее есть кредит в банке на пополнение оборотных средств.

"Неизвестно, какой инвестор попадется. Банк в процесс работы не вмешивается. А инвестор может в любой момент потребовать вложения обратно, или ему что-то не понравится и он может начать лезть в управление бизнесом, а меня это не устраивает", - объяснила она.

"У меня кредит, погашение которого отсрочили на полгода. Я брала два кредита на пополнение оборотных средств - один задолго до пандемии и один непосредственно перед ее началом. Первый кредит мне выдали под 14%, второй - под 17%. В банке, в целом, я взяла около 2 миллионов рублей", - поясняет предпринимательница.

"Сейчас, в связи с ситуацией с коронавирусом, банк согласился отсрочить начало выплат по кредиту до октября. В банке мне сказали, что, возможно, как пройдут эти полгода, я повторю - возможно - мне снизят процентную ставку до 7%", - говорит Мария.

Мария работает вбелую, ее ИП состоит в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. "Нам удается оставаться на плаву, поэтому мы не считаемся серьезно пострадавшими. В банке обещали - ждем…", - заключила Ефименко.