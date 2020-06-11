Парламент Татарстана назначил выборы президента республики на 13 сентября

"В сентябре этого года истекает срок полномочий президента Республики Татарстан… Днем голосования на выборах в органы государственной власти Республики Татарстан является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий этих органов. Согласно требованиям избирательного законодательства, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования", - отметил председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.