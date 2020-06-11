https://ria.ru/20200611/1572795221.html
Парламент Татарстана назначил выборы президента республики на 13 сентября
2020-06-11T11:54
2020-06-11T11:54
республика татарстан
рустам минниханов
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рустам минниханов
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании парламента в четверг приняли решение о поведении выборов президента республики 13 сентября, передаёт корреспондент РИА Новости.
"В сентябре этого года истекает срок полномочий президента Республики Татарстан… Днем голосования на выборах в органы государственной власти Республики Татарстан является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий этих органов. Согласно требованиям избирательного законодательства, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования", - отметил председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.
Комитетом было предложено провести выборы 13 сентября. Депутаты большинством голосов поддержали это предложение и приняли постановление о назначении выборов президента Татарстана на второе воскресенье сентября, которое выпадает на 13-е. После опубликования этого постановления парламента в республике фактически будет дан официальный старт избирательной кампании.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал выдвижение действующего президента Татарстана Рустама Минниханова
в качестве кандидата на должность главы республики на следующий срок.