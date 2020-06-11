Порядка 85 млн рублей выделят производителям масок в Подмосковье

"Для предприятий, которые производят маски, в Подмосковье разработана специальная мера поддержки. Таким компаниям правительство Московской области компенсирует 80% затрат на приобретенное оборудование. Восемь предприятий, изготавливающих маски, получат субсидии в размере от 1,5 19 миллионов рублей. Компании будут реализовывать свою продукцию только на территории Московской области с наценкой не более 10%", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.