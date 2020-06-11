https://ria.ru/20200611/1572794815.html
Порядка 85 млн рублей выделят производителям масок в Подмосковье
2020-06-11T11:43
2020-06-11T11:43
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости
. Производители масок в Подмосковье
получат субсидии общим объемом более 85 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Для предприятий, которые производят маски, в Подмосковье разработана специальная мера поддержки. Таким компаниям правительство Московской области компенсирует 80% затрат на приобретенное оборудование. Восемь предприятий, изготавливающих маски, получат субсидии в размере от 1,5 19 миллионов рублей. Компании будут реализовывать свою продукцию только на территории Московской области с наценкой не более 10%", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.
Она также добавила, что субсидия доступна не только компаниям, изготавливающим маски, но и производителям иной продукции. Они могут компенсировать до 50% затрат на приобретенное оборудование.