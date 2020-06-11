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МИД: Германия не представила доказательств вины Москвы в кибератаке
2020-06-11T12:11
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сергей нечаев (дипломат)
владимир титов
сергей лавров
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МИД: Германия не представила доказательств вины Москвы в кибератаке

11:38 11.06.2020 (обновлено: 12:11 11.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. МИД ФРГ не представил послу РФ доказательств вины Москвы в кибератаке на бундестаг, заявил в интервью РИА Новости первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов.
"За всё это долгое время немецкие власти никаких доказательств вины нашей страны не предъявили. Не предоставили они их и нашему послу в ходе упомянутой вами беседы в МИД ФРГ", - заявил он.
Владимир Титов
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В конце мая посол РФ в Берлине Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ в связи с делом об атаке на бундестаг.
Федеральная прокуратура Германии в мае выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Титовым >>
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ФБРСергей Нечаев (дипломат)Владимир ТитовСергей ЛавровМИД ГерманииГлавное разведывательное управление РФГерманияСШАВ мире
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