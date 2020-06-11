Владимир Титов: Россия не будет терпеть подход Чехии к высылке дипломатов

В Москве отмечают деградацию российско-чешских отношений и не видят интереса со стороны Праги в предметном разговоре, заявил в интервью корреспондентам РИА Новости Анастасии Гребенниковой и Александре Дибижевой первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов . Также дипломат объяснил, как в дипведомстве расценивают недавнюю высылку российских дипломатов из Чехии, новую стратегию национальной безопасности Польши и спекуляции о мнимой причастности России к хакерской атаке на немецкий бундестаг.

— Владимир Геннадиевич, в последние месяцы отношения между Россией и Чехией омрачены историей с демонтажом памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Сообщила ли Прага о дате консультаций с Москвой по актуальным вопросам двусторонних отношений, о проведении которых было заявлено в связи с этой ситуацией?

— Пока каких-то предложений о датах от чехов не поступало. Очевидно, что проведение таких консультаций назрело, так как российско-чешские отношения в последнее время существенно деградировали, и не по нашей вине. К сожалению, создается впечатление, что партнеры явно не заинтересованы в предметном разговоре и исправлении сложившейся ситуации.

Возможно, что и факторы извне воздействуют на образ мышления властей Праги. Чего стоит решение чешского правительства выслать из страны двух сотрудников Российского центра культуры, причем, как признается самими чехами, без претензий к ним. Такой подход мы терпеть не будем.

— По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти XX века. Намерена ли в таком случае Россия выкупить памятник?

— Исходим из того, что чешская сторона нарушила положения правоустанавливающего базового двустороннего документа – Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года, а именно его статьи 21, которая обязывает обеспечивать сохранение, уход и доступ к воинским памятникам, в том числе расположенным вне захоронений.

Решение властей района Прага-6 о том, чтобы после демонтажа памятника, по сути, упрятать его в каком-то депозитарии с последующим размещением в несуществующем музее, считаем глумлением над памятью об освободителях Праги. Что касается возможности выкупа монумента, то рассматриваем это в качестве крайней меры. Памятники сохраняют свой смысл и значение в привязке к тем местам, где происходили исторические события, в честь которых они установлены. Но не исключены любые варианты в условиях, когда местные и центральные власти отказываются от разрешения ситуации.

— Перейдем к разговору о Польше, с которой у Москвы на протяжении последних лет отношения, мягко скажем, непростые. Ранее президент страны Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, где в качестве самой большой угрозы для Польши указывается "агрессивная политика России". Как МИД России оценивает такое заявление?

— Правящие круги Республики Польша уже давно воспроизводят мантру о якобы проводимой Россией "агрессивной политике". Налицо сознательный отказ Варшавы от выстраивания с нами конструктивных и добрососедских отношений. Польское руководство, заложив в основу документа государственной важности изначально пропагандистский тезис о мнимой "российской угрозе", в очередной раз продемонстрировало удручающе низкий уровень ответственности за последствия перед своим народом и союзниками. Уверены, что возведенная в ранг государственной политики русофобия вряд ли сможет гарантировать надежность Польши как разумного партнера в противостоянии реально существующим, общим для всего человечества вызовам и угрозам – от борьбы с пандемией до вопросов международной разоруженческой повестки.

— Возможен ли полный отказ от использования польского участка газопровода "Ямал-Европа" при транзите российского газа? Какие маршруты могут быть использованы вместо него для сохранения объема поставок?

— Наши польские соседи переводят в политическую плоскость и экономические вопросы, в том числе даже в тех сферах, где в течение длительного времени сотрудничество носило взаимовыгодный характер. В Варшаве пытались спекулировать на том, что Москва якобы ненадежный поставщик газа. Мы доказали за десятилетия собственную деловую репутацию. Так что стремление Варшавы изменить действующую схему транзита газа в Европу, по оценкам наших специалистов, иррационально в первую очередь для самой Польши, теряющей стабильный источник дохода путем перевода на биржевой принцип схемы контрактирования мощностей пересылки.

Безусловно, существующие возможности по использованию газовой инфраструктуры, в том числе альтернативные польскому маршруты, гарантируют бесперебойную подачу этого энергоресурса потребителям в ЕС. Какой именно из маршрутов может быть задействован, будет решаться исходя из меняющейся рыночной ситуации. Ясно одно — у российской стороны есть выбор. А вот польским партнерам предстоит еще объяснять, почему они хотят за счет других европейцев реализовывать свои не подкрепленные экономическими соображениями политические метания.

— Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу. Как Москва отреагирует на подобные действия, если они будут реализованы?

— Такое заявление со стороны американского посла скорее является штрихом к отношениям между США и ФРГ, а также реакцией на внутриполитические дебаты в Германии относительно необходимости складирования чужих ядерных арсеналов на ее территории. Не давая оценок конкретным инициативам зарубежных государств в рамках военно-политических блоков, можно отметить, что использование средств давления на партнеров и противопоставление одних союзников другим – неконструктивный путь. Тем более парадоксально, что в таких ситуациях добровольно и с рвением к делу подключаются третьи страны – в данном случае Польша. Какой бы военный потенциал, угрожающий нашей стране, ни был дислоцирован на польской территории, компетентными российскими структурами будут приняты исчерпывающие ответные меры.

— Хотелось бы также затронуть тему российско-германских отношений, так как недавно был дан очередной информационный повод. Посла России в ФРГ Сергея Нечаева вызывали в МИД Германии в связи с делом о хакерской атаке на бундестаг. Ранее канцлер Ангела Меркель назвала кибератаку "неприятной" в контексте ее усилий развивать хорошие отношения с Россией. Насколько, на ваш взгляд, эта история повлияет на отношения Москвы и Берлина?

— Голословные спекуляции о мнимой причастности России к хакерской атаке на немецкий бундестаг звучат из Берлина уже целых пять лет. Инцидент якобы имел место в 2015 году и произошел вскоре после неожиданного закрытия германскими правоохранительными органами следствия по делу о прослушивании спецслужбами США телефона канцлера Германии Ангелы Меркель.

За все это долгое время немецкие власти никаких доказательств вины нашей страны не предъявили. Не предоставили они их и нашему послу в ходе упомянутой вами беседы в МИД ФРГ. Мы неоднократно предлагали германским контрагентам предметно и на основе фактов обсудить их претензии в рамках двусторонних переговоров, но они от такого разговора неизменно уклонялись. Встает резонный вопрос, почему?

Теперь Берлин ссылается на некие вновь открывшиеся "надежные свидетельства" причастности России к этой кибератаке, которые, по сообщениям немецких СМИ, якобы были получены от спецслужб США.

Если германская сторона на самом деле располагает поступившими из Вашингтона документальными подтверждениями чьей-либо вины, то мы готовы рассмотреть эти материалы. Их непредъявление мы будем трактовать как огульное обвинение России.

— Великобритания уведомила Россию о новой системе тарифов UK Global Tariff. Она будет действовать с 2021 года в торговле с Россией и другими странами, с которыми у Лондона нет соглашений о преференциальной торговле. Возможен ли запуск двусторонних переговоров о либерализации торгового режима двух стран теперь, когда Великобритания вышла из ЕС?

— Да, действительно, система вступит в силу после окончания переходного периода в рамках Брекзита, то есть с 1 января 2021 года, заменив собой Общий внешний тариф ЕС. Вопреки сохраняющимся политическим сложностям в наших отношениях, Великобритания неизменно входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. Brexit может стать стимулом для укрепления двусторонних связей, включая формирование максимально понятных и простых правил во взаимной торговле. С учетом этого уделяем особое внимание тем мерам, которые в новых условиях принимает британское правительство для повышения привлекательности собственного рынка для иностранных экономических операторов и обеспечения предсказуемости инвестиционного климата.

Наши профильные ведомства готовы к контактам с британской стороной по данной тематике, а также к возобновлению работы тех обкатанных двусторонних механизмов – Межправительственного комитета по торговле и инвестициям и Энергетического диалога высокого уровня, которые призваны обсуждать такие темы и содействовать развитию торгово-экономического сотрудничества.

— Обращались ли страны Северной и Центральной Европы, а также Прибалтики к России за помощью в борьбе с коронавирусом? Получала ли Россия помощь от этих стран?

— В условиях пандемии коронавируса как никогда востребована международная координация усилий по борьбе с этой глобальной угрозой. Между Россией и Германией, в соответствии с договоренностью президента Владимира Путина и канцлера Ангелы Меркель, налажен экспертный диалог по вопросам противодействия распространению COVID-19. В рабочем контакте находятся наши министры здравоохранения, а также Роспотребнадзор и германский Институт инфекционных заболеваний имени Коха. По линии министерств здравоохранения взаимодействие осуществляется также с Австрией.

В соответствии с договоренностью президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинисте с 17 марта создан прямой канал связи через посольства в Москве и Хельсинки по обмену актуальной информацией для координации действий полномочных служб наших стран по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Аналогичный механизм оперативного обмена информацией был создан также с Эстонией – об этом 17 марта условились в телефонном разговоре президенты Путин и Кальюлайд. Практические вопросы взаимодействия — за специалистами.

— Ранее в ходе министерской встречи Совета государств Балтийского моря (СГБМ) Россия выступила за возобновление встреч глав правительств стран региона Балтики. Известно ли об ответной реакции других стран Балтийского региона на это предложение?