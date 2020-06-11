В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявлен у жителей шести регионов Крыма, сообщил заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что за сутки в Крыму выявлено 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 483 случая, выздоровевших - 350 человек.
"Пять случаев – это Красногвардейский район, семейный очаг. Симферополь – два случая. Пятнадцать случаев – Евпатория, из низ 12 контактных по очагу в терапевтическом отделении Евпаторийской городской больницы. Один случай – Бахчисарайский район, один – Феодосия", - сказал Крутиков журналистам.
Кроме того, по его словам, еще один случай выявлен в Черноморском районе при скрининговом обследовании сотрудников предприятия. Проводится эпидемиологическое расследование, устанавливается круг контактных лиц.
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