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В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19
2020-06-11T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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республика крым
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, симферополь, республика крым, происшествия

В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19

11:22 11.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра в Коммунарке
Медики карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медики карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявлен у жителей шести регионов Крыма, сообщил заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что за сутки в Крыму выявлено 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 483 случая, выздоровевших - 350 человек.
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"Пять случаев – это Красногвардейский район, семейный очаг. Симферополь – два случая. Пятнадцать случаев – Евпатория, из низ 12 контактных по очагу в терапевтическом отделении Евпаторийской городской больницы. Один случай – Бахчисарайский район, один – Феодосия", - сказал Крутиков журналистам.
Кроме того, по его словам, еще один случай выявлен в Черноморском районе при скрининговом обследовании сотрудников предприятия. Проводится эпидемиологическое расследование, устанавливается круг контактных лиц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СимферопольРеспублика КрымПроисшествия
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