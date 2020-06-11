Чехия пока не предлагала дату консультаций с Россией, заявили в МИД

"Пока каких-то предложений о датах от чехов не поступало. Очевидно, что проведение таких консультаций назрело, так как российско-чешские отношения в последнее время существенно деградировали, и не по нашей вине. К сожалению, создаётся впечатление, что партнёры явно не заинтересованы в предметном разговоре и исправлении сложившейся ситуации", - сказал дипломат.