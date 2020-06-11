Чехия пока не предлагала дату консультаций с Россией, заявили в МИД

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Чехия пока не предлагала дату консультаций с РФ по актуальным вопросам двусторонних отношений, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов.
Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что чешская сторона рассчитывает на консультации с РФ на уровне глав МИД на основе договора об отношениях между странами. Готовность России к проведению консультаций была подтверждена соответствующей нотой посольства России в Праге, направленной в МИД Чехии, и письмом на имя посла Чехии в Москве.
"Пока каких-то предложений о датах от чехов не поступало. Очевидно, что проведение таких консультаций назрело, так как российско-чешские отношения в последнее время существенно деградировали, и не по нашей вине. К сожалению, создаётся впечатление, что партнёры явно не заинтересованы в предметном разговоре и исправлении сложившейся ситуации", - сказал дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00 мск.