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Чехия пока не предлагала дату консультаций с Россией, заявили в МИД
2020-06-11T11:20
россия
томаш петршичек
владимир титов
мид чехии
чехия
в мире
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Чехия пока не предлагала дату консультаций с Россией, заявили в МИД

11:20 11.06.2020
85
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Чехия пока не предлагала дату консультаций с РФ по актуальным вопросам двусторонних отношений, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов.
Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что чешская сторона рассчитывает на консультации с РФ на уровне глав МИД на основе договора об отношениях между странами. Готовность России к проведению консультаций была подтверждена соответствующей нотой посольства России в Праге, направленной в МИД Чехии, и письмом на имя посла Чехии в Москве.
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"Пока каких-то предложений о датах от чехов не поступало. Очевидно, что проведение таких консультаций назрело, так как российско-чешские отношения в последнее время существенно деградировали, и не по нашей вине. К сожалению, создаётся впечатление, что партнёры явно не заинтересованы в предметном разговоре и исправлении сложившейся ситуации", - сказал дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00 мск.
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РоссияТомаш ПетршичекВладимир ТитовМИД ЧехииЧехияВ мире
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