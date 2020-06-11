В Аргентине разработали новые правила работы гостиниц

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн – РИА Новости. Власти Аргентины разработали новые правила для гостиниц, хостелов и других мест размещения туристов в условиях пандемии коронавируса, следует из опубликованного документа.

"Минтуризма совместно с институтом туризма, ассоциацией отелей, ресторанов и кафе разработало протокол COVID-19 для размещения туристов. Его цель – применить меры, гарантирующие здоровье граждан и позволяющие избежать распространения вируса, а также способствовать продолжению работы туристической отрасли", — говорится в документе.

Сейчас в Буэнос-Айресе большинство гостиниц закрыто, часть из них работает для аргентинцев, возвращающихся из-за рубежа, они прохдят там обязательный карантин.

Власти страны планирует разрешить гражданам путешествовать между провинциями, где не было случаев заболевания коронавирусом, или число заражений было минимальным, поэтому некоторые отели начнут открываться.

Новшества для постояльцев

Люди старше 60 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, проблемами с сердцем, с диабетом, ВИЧ не смогут трудиться непосредственно в гостинице.

В отелях все публичное пространство должно быть организовано так, чтобы на одного человека приходилось 2,25 квадратных метра. На входе в отель будут измерять температуру как у персонала, так и у клиентов. "Не разрешать вход в помещения или учреждения. Людей с температурой, равной или превышающей 37,5 или проявляющих симптомы, характерные для COVID-19", — говорится в протоколе.

Во время check in и check out нужно будет соблюдать дистанцию. Будущие постояльцы должны заранее в электронной форме заполнить и направить анкету о состоянии здоровья. Стойки регистрации стоит отгородить пластиковыми или стеклянными перегородками, если это невозможно, то их нужно регулярно дезинфицировать.

Нужно стараться избегать передачи документов из рук в руки, все платежи перевести в электронный вид. Карточки, ключи, пульты для телевизора должны быть обработаны дезинфектором.

"На первом этапе стоит избегать использования услуг доставки багажа в номера и услуг по парковке автомобилей", — говорится в протоколе. Исключение будет сделано для тех, кто испытывает трудности с подъемом чемоданов. Также в первое время будет закрыт доступ для клиентов в бассейны, тренажерный залы и кабинеты спа.

Лифтом стоит пользоваться по одному или занимать его не более чем на треть от допустимого числа пассажиров. В протоколе не указывается, как быть большим семьям, например, с двумя и тремя детьми.

Правила для кафе

Гостей будут просить забронировать столик для завтрака, ужина либо воспользоваться услугой доставки еды в номер. Меню переведут в электронный вид либо будут подавать распечатанным на пластиковых карточках – их легче дезинфицировать.

"Шведский стол" будет запрещен, заказывать еду будут только по меню.

Напитки принесут в закрытых банках и бутылках, а фрукты и овощи на кухнях перед подачей должны замачиваться на 20 минут в специальном химическом растворе, похожем на жидкость для мытья посуды и поверхностей.

"Предлагается убрать продукты из минибаров в номера, они будут доступны на стойке регистрации, в ресторане или в зале для завтраков", — отмечается в протоколе.