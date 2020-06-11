https://ria.ru/20200611/1572787163.html
"Звездный" адвокат объяснил отказ защищать Ефремова
2020-06-11T10:06
2020-06-11T11:26
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Адвокат Александр Добровинский
рассказал, почему отказался защищать актера Михаила Ефремова, устроившего в центре Москвы ДТП
со смертельным исходом.
Юрист признался, что встать на сторону защиты ему помешали личные убеждения и принципы. Он подчеркнул, что кто-то из адвокатов должен взяться за этот случай, но у него такого желания нет.
"Есть один очень серьезный момент: я знаю, как выиграть этот процесс со стороны Ефремова, поэтому я не хочу выигрывать, поэтому я не взялся", — сказал Добровинский в комментарии "Говорит Москва"
.
Он повторил, что знает, как выигрываются подобные процессы, и пояснил, что, став адвокатом защиты Ефремова, должен был бы довести дело до конца либо подвести клиента.
Добровинский — адвокат бывших супруг футболистов Андрея Аршавина и Александра Кержакова. Кроме того, он представлял интересы Филиппа Киркорова
в споре с французским композитором Дидье Моруани о плагиате на его песню "Жестокая любовь".
Вечером 8 июня Михаил Ефремов
за рулем своего Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. Водитель фургона получил тяжелые травмы и умер в больнице.
Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян. Против него возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. До 9 августа он будет находиться под домашним арестом.