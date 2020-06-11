"Звездный" адвокат объяснил отказ защищать Ефремова

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Адвокат Адвокат Александр Добровинский рассказал, почему отказался защищать актера Михаила Ефремова, устроившего в центре Москвы ДТП со смертельным исходом.

Юрист признался, что встать на сторону защиты ему помешали личные убеждения и принципы. Он подчеркнул, что кто-то из адвокатов должен взяться за этот случай, но у него такого желания нет.

"Есть один очень серьезный момент: я знаю, как выиграть этот процесс со стороны Ефремова, поэтому я не хочу выигрывать, поэтому я не взялся", — сказал Добровинский в комментарии "Говорит Москва"

Он повторил, что знает, как выигрываются подобные процессы, и пояснил, что, став адвокатом защиты Ефремова, должен был бы довести дело до конца либо подвести клиента.

Добровинский — адвокат бывших супруг футболистов Андрея Аршавина и Александра Кержакова. Кроме того, он представлял интересы Филиппа Киркорова в споре с французским композитором Дидье Моруани о плагиате на его песню "Жестокая любовь".

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем своего Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. Водитель фургона получил тяжелые травмы и умер в больнице.