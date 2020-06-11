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Распространение нового коронавируса
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Глава Якутии объявил о постепенном снятии ограничений по коронавирусу
2020-06-11T09:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
айсен николаев
якутск
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), айсен николаев, якутск

Глава Якутии объявил о постепенном снятии ограничений по коронавирусу

09:48 11.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 11 июн – РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу в Якутии начнут снимать с 15 июня, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
По словам Николаева, ситуация в регионе стабильная. Всего с начала эпидемии в республике зарегистрировано 2822 заболевших COVID-19. За последние сутки выявлено 69 новых случаев, из них в Якутске – 57, в Мирнинском районе - шесть.
"На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции по республике - 0,9, в целом процент распространения сократился до 2%. Это, безусловно, позитивные факторы, которые позволяют нам с 15 июня начать снимать ряд ограничительных мер, но при этом говорить о полном и кардинальном снятии ограничительных мер пока рано. В мой адрес главный санитарный врач республики внёс свои предложения, и сегодня до конца дня на основе её представлений я, как глава республики, в обязательном порядке приму решение и подпишу соответствующий указ о дальнейших мерах по выходу из карантина", - отметил глава Якутии.
Николаев подчеркнул, что за последние несколько дней количество выздоровевших от коронавируса в республике стабильно превышает число больных. За минувшие сутки из больниц выписаны 78 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутск
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