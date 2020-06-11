Глава Якутии объявил о постепенном снятии ограничений по коронавирусу

"На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции по республике - 0,9, в целом процент распространения сократился до 2%. Это, безусловно, позитивные факторы, которые позволяют нам с 15 июня начать снимать ряд ограничительных мер, но при этом говорить о полном и кардинальном снятии ограничительных мер пока рано. В мой адрес главный санитарный врач республики внёс свои предложения, и сегодня до конца дня на основе её представлений я, как глава республики, в обязательном порядке приму решение и подпишу соответствующий указ о дальнейших мерах по выходу из карантина", - отметил глава Якутии.