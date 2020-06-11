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Омская область
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В Омской области запускают льготную ипотеку под 3,1%
2020-06-11T09:45
омская область
владимир путин
александр бурков
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омск
санкт-петербург
экономика
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владимир путин, александр бурков, москва, омск, санкт-петербург, экономика

В Омской области запускают льготную ипотеку под 3,1%

09:45 11.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь квартиры в новостройке
Входная дверь квартиры в новостройке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ОМСК, 11 июн – РИА Новости. Бюджет Омской области компенсирует часть ипотечной ставки, омичам предлагают купить жилье под 3,1% годовых, заявил в четверг губернатор Александр Бурков, выступая с ежегодным отчётом перед региональным парламентом.
Программа ипотеки с господдержкой под 6,5% запущена по поручению президента РФ Владимира Путина и заработала 20 апреля этого года. Получить кредит по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита – до 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 3 миллиона рублей – в других регионах России. Первоначальный взнос – от 20%.
"Сегодня на федеральном уровне заработала программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. Мы приняли решение за счет средств областного бюджета снизить ипотечную ставку до 3,1% годовых, чтобы сделать жилье для омичей более доступным и простимулировать строительную отрасль региона", - заявил губернатор Александр Бурков, выступая с ежегодным отчётом перед региональным парламентом.
Льготные ипотечные кредиты в Омской области предоставляет акционерное общество "Омская региональная ипотечная корпорация". Подробности по этому вопросу в Омске можно получить по адресу: улица Фрунзе, д. 49, офис 102, по телефонам 8 (3812) 29-02-06, 8 (3812) 29-02-07 или на сайте корпорации www.orikipoteka.ru.
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Омская областьВладимир ПутинАлександр БурковМоскваОмскСанкт-ПетербургЭкономика
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