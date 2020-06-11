В Омской области запускают льготную ипотеку под 3,1%

"Сегодня на федеральном уровне заработала программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. Мы приняли решение за счет средств областного бюджета снизить ипотечную ставку до 3,1% годовых, чтобы сделать жилье для омичей более доступным и простимулировать строительную отрасль региона", - заявил губернатор Александр Бурков, выступая с ежегодным отчётом перед региональным парламентом.