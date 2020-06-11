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В двух городах Виргинии протестующие снесли статуи конфедератов
2020-06-11T09:45
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
портсмут
виргиния
сша
ричмонд
в мире
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портсмут , виргиния, сша, ричмонд, в мире

В двух городах Виргинии протестующие снесли статуи конфедератов

09:45 11.06.2020
326
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий / Перейти в фотобанкПротестующие в США
Протестующие в США
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
Перейти в фотобанк
Протестующие в США. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Участники акции протестов в американском городе Ричмонд (штат Виргиния) снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису, в городе Портсмут (штат Виргиния) демонстранты стянули с постамента одну из четырех статуй у Монумента Конфедерации времен Гражданской войны в США (1861-1865 годов), сообщают местные СМИ.
Как передает телеканал CBS 6 Richmond, памятник Дэвису демонстранты свалили на землю вечером в среду (ночь на четверг мск). На месте происшествия присутствует полиция. Накануне протестующие в Ричмонде снесли памятник Христофору Колумбу и бросили его в озеро.
В Портсмуте, который расположен примерно в 150 километрах от Ричмонда, протестующие обезглавили четыре статуи у Монумента Конфедерации и при помощи веревки стянули одну из них с постамента. По данным издания Virginian-Pilot, при падении памятника один из протестующих получил ранения. Как отмечает газета, мужчина в возрасте около 30 лет, ударившись головой о памятник, потерял сознание и был госпитализирован.
Целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга времен Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
Прощание с погибшим при задержании Джорджем Флойдом в США
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
1 из 14

Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.

Флаги США возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
2 из 14

Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом
3 из 14

В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.

Похороны погибшего при задержании афроамериканца Дж. Флойда в США
4 из 14

Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
5 из 14

Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.

Люди возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
6 из 14

В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.

Протестующие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
7 из 14

Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.

родажа тематических сувениров возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
8 из 14

Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
9 из 14

Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".

Продажа тематических сувениров возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
10 из 14

Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается с представителями СМИ возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
11 из 14

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
12 из 14

Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool

Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.

Скорбящие в церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом
13 из 14

Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool

Гроб с телом Флойда выносят из церкви.

Гроб Джорджа Флойда вынесен из церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне после церемонии прощания
14 из 14

Гроб с телом Флойда выносят из церкви.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
1 из 14

Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 14

Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 14

В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 14

Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 14

Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 14

В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 14

Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 14

Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 14

Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 14

Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 14

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
12 из 14

Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
13 из 14

Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
14 из 14

Гроб с телом Флойда выносят из церкви.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
1122003
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаПортсмутВиргинияСШАРичмондВ мире
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