В Кемерово выявили вспышку COVID-19 в пансионате для ветеранов

КЕМЕРОВО, 11 июн - РИА Новости. Вспышка Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в пансионате для ветеранов и инвалидов Кемерово , где заразились 10 постояльцев и один сотрудник, сообщили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре

Сообщалось, что по данным на четверг в Кузбассе выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом, наибольшее количество зарегистрировано в Новокузнецке (27 человек) и Кемерово (22).

"В Новокузнецке все разные (заразившиеся - ред.), между собой не связанные, из пансионатов никого нет. А у нас (в Кемерово – ред.) 11 тоже разных и 11 – вспышка, пансионат для инвалидов и ветеранов. Десять жителей и один сотрудник. У них бессимптомная форма", – рассказали РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что массовое заражение было выявлено в двух пансионатах для пожилых в Новокузнецке. Первого июня стало известно о заражении 26 пожилых жителей в пансионате "Уютный" города Новокузнецка. Девятого июня выявили еще 26 заразившихся, из которых 25 – пожилые жители и один сотрудник в пансионате "Здоровье" Новокузнецка. Оба пансионата принадлежат одному и тому же учредителю. Прокуратура по данным случаям начала проверки.

По данным на четверг в Кузбассе выявлены 929 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 330 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9873 человека.