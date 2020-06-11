На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 29 070

"За минувшие сутки заболели 689 человек, из них 19 детей и 65 медиков… Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 372 пациента", - сказал Степанов. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале кабмина.

"Такого антирекорда у нас еще не было, даже в самые сложные времена в апреле месяце, когда у нас была достаточно напряженная ситуация. На протяжении недели мы наблюдаем повышение количества зарегистрированных случаев коронавируса", - сказал глава Минздрава. Он призвал украинцев не забывать, что карантин в стране не отменен, а смягчен и стоит быть осторожнее. Степанов добавил, что Минздрав будет предлагать проведение определенных мер в связи с ростом заболеваемости на Украине.