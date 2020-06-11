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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572785079.html
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 29 070
2020-06-11T10:09
коронавирус covid-19
ситуация на украине
максим степанов
воз
киевская область
львовская область
киев
распространение нового коронавируса
украина
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На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 29 070

09:20 11.06.2020 (обновлено: 10:09 11.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на рекордные 689, до 29070, умер еще 21 человек, заявил в четверг на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 689 человек, из них 19 детей и 65 медиков… Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 372 пациента", - сказал Степанов. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале кабмина.

Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 29070 человек, из них 2092 ребенка и 5249 медработников, выздоровели 13141 человек, число летальных случаев составило 854. Он также отметил, что больше всего людей за сутки заболели во Львовской области – 125, Киевской области – 54, Ровенской области – 53 и в Киеве 91 человек.
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"Такого антирекорда у нас еще не было, даже в самые сложные времена в апреле месяце, когда у нас была достаточно напряженная ситуация. На протяжении недели мы наблюдаем повышение количества зарегистрированных случаев коронавируса", - сказал глава Минздрава. Он призвал украинцев не забывать, что карантин в стране не отменен, а смягчен и стоит быть осторожнее. Степанов добавил, что Минздрав будет предлагать проведение определенных мер в связи с ростом заболеваемости на Украине.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеМаксим СтепановВОЗКиевская областьЛьвовская областьКиевУкраинаВ мире
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