Индия выберет российское оборудование для своего космического корабля

"25 октября 2019 года "Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт по оценке возможности использования российского летного оборудования в системах жизнеобеспечения и обеспечения теплового режима для пилотируемого космического корабля "Гаганьян" ("Небесный корабль"). Реализация этого контракта уже подходит к концу", - сказал он.