Индия выберет российское оборудование для своего космического корабля

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. РФ и Индия в скором времени определятся, какое российское оборудование может быть использовано в индийском пилотируемом космическом корабле "Гаганьян", рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.
"25 октября 2019 года "Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт по оценке возможности использования российского летного оборудования в системах жизнеобеспечения и обеспечения теплового режима для пилотируемого космического корабля "Гаганьян" ("Небесный корабль"). Реализация этого контракта уже подходит к концу", - сказал он.
Ранее в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков рассказал, что Индия в рамках подготовки к отправке на орбиту своей национальной миссии запросила у России космическое оборудование. О каких конкретно средствах идет речь, он не уточнил. "Звезда" разрабатывает скафандры, средства жизнеобеспечения космонавтов, носимый аварийный запас, амортизационные средства и ложементы для космонавтов.
В речи по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Полет планируется на декабрь 2021 года. Сообщалось, что в космос отправятся двое мужчин и женщина.
В настоящее время группа индийских кандидатов проходит подготовку в российском отряде космонавтов.
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