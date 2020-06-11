В Крыму назвали совет Климкина "отобрать" полуостров глупым

"Судя по громким и достаточно глупым заявлениям, министр оторван от реального положения вещей. Скорей Украина вернется в состав России, чем Крым в Украину", - сказал РИА Новости Гемпель.

"Мы ценим юмор, но не до такой степени. Пора Украине научиться осуществлять политику в интересах своего народа, а не под внешним управлением", - сказал собеседник агентства.