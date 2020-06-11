В Крыму назвали совет Климкина "отобрать" полуостров глупым

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что экс-глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, давая глупые советы "отобрать" полуостров, демонстрирует свою оторванность от реального положения вещей.
Ранее Климкин на своей странице в Twitter предложил президенту Владимиру Зеленскому "отобрать" Крым. По его словам, в России добровольно никто не откажется от полуострова.
"Судя по громким и достаточно глупым заявлениям, министр оторван от реального положения вещей. Скорей Украина вернется в состав России, чем Крым в Украину", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, подобные заявления Климкина дискредитируют власть Украины.
"Мы ценим юмор, но не до такой степени. Пора Украине научиться осуществлять политику в интересах своего народа, а не под внешним управлением", - сказал собеседник агентства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".