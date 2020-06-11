В Белогорске в Приамурье парад Победы пройдет в сокращенной форме

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июн - РИА Новости. Парад Победы 24 июня пройдет в Белогорске в сокращенном формате и без зрителей из-за сложной ситуации с COVID-19, трансляцию покажут на местных телеканалах и в соцсетях, сообщает правительство Парад Победы 24 июня пройдет в Белогорске в сокращенном формате и без зрителей из-за сложной ситуации с COVID-19, трансляцию покажут на местных телеканалах и в соцсетях, сообщает правительство Амурской области

Белогорск - второй по численности населения город Приамурья, где размещен штаб Краснознаменной 35-й армии.

"В Приамурье на сегодня сохраняется достаточно напряженная ситуация в части распространения коронавирусной инфекции . Коэффициент по области составляет 1,6. В связи с этим при проведении парада необходимо предпринять все возможные меры по недопущению ухудшения обстановки... В Белогорске откажутся от традиционной гражданской части мероприятия после парада, от организации на площади полевой кухни, концерта... решено не устанавливать зрительских трибун", - говорится в сообщении.

Военные, которые примут участие в параде, живут в отдельных казармах, проходят регулярную термометрию, а перед мероприятием им сделают обязательный тест на COVID-19, на параде будет действовать масочный режим. Также в Белогорске вечером 24 июня запланирован артиллерийский салют.

"Мы призываем амурчан остаться дома, у своих телевизоров. Трансляция парада будет вестись по местным телевизионным каналам, в социальных сетях", - цитирует правительство губернатора Приамурья Василия Орлова.

Всего в регионе выявлено 835 случаев коронавирусной инфекции, 35 из них - в Белогорске, 260 человек в Приамурье выздоровели, четверо, по данным правительства, скончались.