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В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
2020-06-11T08:37
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
дмитрий песков
москва
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ухань
общество
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Все просто, смертность ЦИК считал.
142
ВОЗ не мог? А я без медобразования могу объяснить. Кому ставили диагноз а кому нет. Статистику портить не хотели Наверное.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, дмитрий песков, москва, тюмень, ухань, общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

06:41 11.06.2020 (обновлено: 08:37 11.06.2020)
139274
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
Фотоснимок коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.
По его словам, низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестирования.
В ситуациях, когда проверяются много людей, можно наблюдать "относительно низкий уровень смертности", подчеркнул Райан.
"Но будет важно, чтобы Россия оценила то, как проводится сертификация на смерть от COVID-19, чтобы быть уверенным, что это делается аккуратно и должным образом", — сказал он.

Эффективность системы здравоохранения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в интервью CNN опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России.
Пескова спросили, возможна ли "манипуляция" данными, поскольку в России фиксируется значительно меньше смертей, чем в других странах.
"Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых", — ответил он.
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Эпидемия пошла на убыль

Смертность от коронавируса нового типа в Москве ниже, чем в других городах мира, эпидемия пошла на убыль, в июне смертность по COVID-19 будет гораздо ниже, сообщил журналистам в среду мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что коронавирус в качестве о основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаях - 92% всей избыточной смертности в мае. Из них 2,7 тысячи случаев - это смерти с основной причиной COVID-19.
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Массовое тестирование

В Роспотребнадзоре в четверг сообщили, что в Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге в июне планируется провести исследование популяционного иммунитета к COVID-19.
Исследование необходимо для составления прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в стране в целом. Кроме того, результаты тестирования позволят выявить особенности эпидемического процесса и помогут при планировании мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
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Пандемия коронавируса

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2).
Одиннадцатого марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинДмитрий ПесковМоскваТюменьУханьОбщество
Популярные комментарии
Все просто, смертность ЦИК считал.
11 июня, 07:33
Shcherbinin Aleksandr
731303251
ВОЗ не мог? А я без медобразования могу объяснить. Кому ставили диагноз а кому нет. Статистику портить не хотели Наверное.
11 июня, 07:45
АЛЕКСАНДР ЕНИН
51100247
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