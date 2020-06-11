В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". Об этом В России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестирования.

В ситуациях, когда проверяются много людей, можно наблюдать "относительно низкий уровень смертности", подчеркнул Райан.

"Но будет важно, чтобы Россия оценила то, как проводится сертификация на смерть от COVID-19, чтобы быть уверенным, что это делается аккуратно и должным образом", — сказал он.

Эффективность системы здравоохранения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в интервью CNN опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России.

Пескова спросили, возможна ли "манипуляция" данными, поскольку в России фиксируется значительно меньше смертей, чем в других странах.

"Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых", — ответил он.

Эпидемия пошла на убыль

Смертность от коронавируса нового типа в Москве ниже, чем в других городах мира, эпидемия пошла на убыль, в июне смертность по COVID-19 будет гораздо ниже, сообщил журналистам в среду мэр столицы Сергей Собянин

Он уточнил, что коронавирус в качестве о основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаях - 92% всей избыточной смертности в мае. Из них 2,7 тысячи случаев - это смерти с основной причиной COVID-19.

Массовое тестирование

Исследование необходимо для составления прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в стране в целом. Кроме того, результаты тестирования позволят выявить особенности эпидемического процесса и помогут при планировании мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.

Пандемия коронавируса

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй . Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2).

Одиннадцатого марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.