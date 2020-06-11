https://ria.ru/20200611/1572782341.html
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
2020-06-11T06:41
2020-06-11T08:37
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
дмитрий песков
москва
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ухань
общество
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Shcherbinin Aleksandr
Все просто, смертность ЦИК считал.
142
АЛЕКСАНДР ЕНИН
ВОЗ не мог? А я без медобразования могу объяснить. Кому ставили диагноз а кому нет. Статистику портить не хотели Наверное.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, дмитрий песков, москва, тюмень, ухань, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
В России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". Об этом заявил
директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.
По его словам, низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестирования.
В ситуациях, когда проверяются много людей, можно наблюдать "относительно низкий уровень смертности", подчеркнул Райан.
"Но будет важно, чтобы Россия оценила то, как проводится сертификация на смерть от COVID-19, чтобы быть уверенным, что это делается аккуратно и должным образом", — сказал он.
Эффективность системы здравоохранения
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
ранее в интервью CNN
опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России.
Пескова спросили, возможна ли "манипуляция" данными, поскольку в России фиксируется значительно меньше смертей, чем в других странах.
"Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых", — ответил он.
Эпидемия пошла на убыль
Смертность от коронавируса нового типа в Москве
ниже, чем в других городах мира, эпидемия пошла на убыль, в июне смертность по COVID-19 будет гораздо ниже, сообщил журналистам в среду мэр столицы Сергей Собянин
.
Он уточнил, что коронавирус в качестве о основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаях - 92% всей избыточной смертности в мае. Из них 2,7 тысячи случаев - это смерти с основной причиной COVID-19.
Массовое тестирование
В Роспотребнадзоре
в четверг сообщили, что в Хабаровском крае
, Тюмени
и Санкт-Петербурге
в июне планируется провести исследование популяционного иммунитета к COVID-19.
Исследование необходимо для составления прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в стране в целом. Кроме того, результаты тестирования позволят выявить особенности эпидемического процесса и помогут при планировании мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
Пандемия коронавируса
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань
провинции Хубэй
. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2).
Одиннадцатого марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.