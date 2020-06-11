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Распространение нового коронавируса
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В Южной Корее за сутки зафиксировали 45 случаев COVID-19
2020-06-11T06:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
в мире
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коронавирус covid-19, южная корея, в мире

В Южной Корее за сутки зафиксировали 45 случаев COVID-19

06:07 11.06.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 11 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 45 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 947, выздоровели 10 654,сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достигал 79 человек, а в последние две недели держится в коридоре 30-60 человек.
По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), 40 новых случаев имеют локальное происхождение, пять завезены из-за границы. Географически 21 случай зафиксирован в Сеуле, 16 - в провинции Кёнгидо, шесть в Инчхоне. Еще двух зараженных выявили на карантинном досмотре.
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Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. Не менее 144 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 92 человека заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В Сеуле уже 93 человека подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 54 человека – в спортзалах.
За минувшие сутки из больниц выписаны 43 человека, общее число выздоровевших выросло до 10 654, что составляет 89,2%. Число жертв составляет 276. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,06 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1312 случаев завезли из-за границы, из них 86,5% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 558 зараженных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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