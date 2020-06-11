Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россияне, работающие 1 июля в день голосования по поправкам к Конституции, получат повышенную оплату труда, остальные – обычную оплату за рабочий день. Об этом РИА Новости сообщила глава социального комитета Инна Святенко. Россияне, работающие 1 июля в день голосования по поправкам к Конституции, получат повышенную оплату труда, остальные – обычную оплату за рабочий день. Об этом РИА Новости сообщила глава социального комитета Совета Федерации

"Граждане не должны потерять в оплате труда за июль", - подчеркнула сенатор.

По словам Святенко, порядок оплаты труда в выходные и нерабочие дни регламентируется статьей 153 Трудового кодекса. Ее особенности связаны с тем, какая система оплаты труда установлена для работников.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию

Изначально голосование по поправкам должно было пройти 22 апреля, но было перенесено из-за ситуации с коронавирусом. На прошлой неделе Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Этот день глава государства сделал выходным.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что голосование пройдет не только в назначенную дату, но и в течение шести дней до нее. Участки для голосования по Конституции России откроют еще в 144 странах.

Москве и Нижегородской области голосование разрешили провести в электронном формате, для участия в нем необходимо подать заявление через портал Госуслуги. По последним данным, заявки на участие в электронном голосовании подали уже более 400 тысяч москвичей.

Голосование по поправкам в конституцию до дня голосования стартует с 10 июня на участках, образованных на судах, которые 1 июля будут находиться в плавании, полярных станциях, труднодоступных или отдаленных местностях.

Роспотребнадзор тщательно мониторит эпидемиологическую ситуацию в регионах перед проведением голосования по поправкам в Конституцию, пока от них не поступало дополнительных рекомендаций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Специальный раздел на портале Госуслуг

На портале Госуслуг запущен специальный раздел, посвященный голосованию. В частности, с помощью портала можно авторизоваться для участия в дистанционном голосовании, подать заявление об участии в голосовании на дому, а также заранее подать заявление для личного участия в голосовании на любом участке на территории России.

В личных кабинетах пользователей можно отозвать заявление по голосованию, если поменялись планы или возникли непредвиденные обстоятельства. В специальном разделе также размещена актуальная информация с адресом избирательного участка и интерактивная карта его месторасположения, контакты избирательной комиссии, а также сервисы информирования о голосовании, факте подачи заявлений и результатах его обработки.

Настроения россиян

Более половины россиян (61%), сообщивших о намерении прийти на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, проголосуют скорее за изменения основного закона страны, каждый пятый - скорее против, свидетельствуют данные ВЦИОМ