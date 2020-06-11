Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200611/1572781623.html
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату
2020-06-11T07:06
голосование по поправкам в конституцию
россия
инна святенко
вциом
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
совет федерации рф
дмитрий песков
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:60:3072:1788_1200x0_80_0_0_4f6c2ec076c767082b6a0722a273ee93.jpg
https://ria.ru/20200608/1572628258.html
https://ria.ru/20200610/1572755971.html
https://ria.ru/20200608/1572622204.html
россия
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572781623.html?chat_room_id=1572781623
Новости
ru-RU
754
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:60:3072:1788_1200x0_80_0_0_4f6c2ec076c767082b6a0722a273ee93.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_bb690c9294971fb8d05af27ecba0cebc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_213:0:2261:2048_1200x0_80_0_0_36deb46f19ae27c47a234fcacdbd7a19.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, инна святенко, вциом, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, дмитрий песков, владимир путин, москва

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату

05:02 11.06.2020 (обновлено: 07:06 11.06.2020)
754
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россияне, работающие 1 июля в день голосования по поправкам к Конституции, получат повышенную оплату труда, остальные – обычную оплату за рабочий день. Об этом РИА Новости сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

"Граждане не должны потерять в оплате труда за июль", - подчеркнула сенатор.

По словам Святенко, порядок оплаты труда в выходные и нерабочие дни регламентируется статьей 153 Трудового кодекса. Ее особенности связаны с тем, какая система оплаты труда установлена для работников.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию

Изначально голосование по поправкам должно было пройти 22 апреля, но было перенесено из-за ситуации с коронавирусом. На прошлой неделе Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Этот день глава государства сделал выходным.
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
8 июня, 14:06Голосование по поправкам в Конституцию
Власти оценили устойчивость к взлому онлайн-голосования по поправкам
Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что голосование пройдет не только в назначенную дату, но и в течение шести дней до нее. Участки для голосования по Конституции России откроют еще в 144 странах.
В Москве и Нижегородской области голосование разрешили провести в электронном формате, для участия в нем необходимо подать заявление через портал Госуслуги. По последним данным, заявки на участие в электронном голосовании подали уже более 400 тысяч москвичей.
Голосование по поправкам в конституцию до дня голосования стартует с 10 июня на участках, образованных на судах, которые 1 июля будут находиться в плавании, полярных станциях, труднодоступных или отдаленных местностях.
Роспотребнадзор тщательно мониторит эпидемиологическую ситуацию в регионах перед проведением голосования по поправкам в Конституцию, пока от них не поступало дополнительных рекомендаций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в ЦИК России
Вчера, 15:54Голосование по поправкам в Конституцию
Мосгоризбирком опроверг сообщения о принуждении голосовать дистанционно

Специальный раздел на портале Госуслуг

На портале Госуслуг запущен специальный раздел, посвященный голосованию. В частности, с помощью портала можно авторизоваться для участия в дистанционном голосовании, подать заявление об участии в голосовании на дому, а также заранее подать заявление для личного участия в голосовании на любом участке на территории России.
В личных кабинетах пользователей можно отозвать заявление по голосованию, если поменялись планы или возникли непредвиденные обстоятельства. В специальном разделе также размещена актуальная информация с адресом избирательного участка и интерактивная карта его месторасположения, контакты избирательной комиссии, а также сервисы информирования о голосовании, факте подачи заявлений и результатах его обработки.

Настроения россиян

Более половины россиян (61%), сообщивших о намерении прийти на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, проголосуют скорее за изменения основного закона страны, каждый пятый - скорее против, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Согласно данным опроса, 67% граждан России собираются принять участие в общероссийском голосовании (48% уверены в этом, а 19% сказали, что "скорее примут участие"). Из них 61% проголосуют скорее за поправки, а 21% - скорее против.
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
8 июня, 12:47Голосование по поправкам в Конституцию
Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию
000000
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияИнна СвятенкоВЦИОМФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Совет Федерации РФДмитрий ПесковВладимир ПутинМосква
Рекомендуем
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом
Фотоснимок коронавируса
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Из бара, где до аварии выпивал Ефремов, пропали записи с камер наблюдения
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего водителя
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Актер Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине
Зал судебных заседаний
В Красноярске оставили под арестом помощника депутата Алексея Талюка
Актер Алексей Панин
Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сенатор прокомментировал слова Зеленского о Крыме
Патруль российской военной полиции в Сирии
Попытка американцев заблокировать российский патруль в Сирии провалилась
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Актер Станислав Садальский
Садальский рассказал о "поломанном хребте" Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
11:29Ливан поддержал египетскую инициативу по Ливии
11:29Правительство Гончарука проводило реформы ради лайков, считает Зеленский
11:28В Нижегородской области сняли карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре
11:26В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:25МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы
11:22В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 59
11:22В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19
11:22Далай-лама XIV выпустил сингл к своему дебютному альбому
11:20В Алуште прокомментировали скандал с ошибкой в слове "Россия" на плакате
11:20Чехия пока не предлагала дату консультаций с Россией, заявили в МИД
11:20В Алтайском крае умерли два пациента с коронавирусом
11:19В Роспотребнадзоре заявили, что учли мнение музейного сообщества
11:17В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей
11:17В КБР умер еще один пациент с коронавирусом
11:16По делу о похищении подростка в Солнечногорске задержан помощник адвоката
11:15Работники в России не останутся без ДМС из-за эпидемии, уверены эксперты
11:15Почти 90 процентов россиян считают себя патриотами, показал опрос
11:15Дворец королевства Рюкю на Окинаве в Японии откроют для публики
11:13В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1965
Лента новостейМолния