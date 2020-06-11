Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму

"Все приносят соболезнования погибшему человеку. Но Михаил Ефремов – великий артист, его нельзя сажать в тюрьму. Это мое личное мнение, я говорю коротко", – заявил актер.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье он может сесть в тюрьму на срок от пяти до 12 лет. Столичная прокуратура заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.