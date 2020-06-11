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Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
2020-06-11T04:46
дтп с участием михаила ефремова
алексей панин
михаил ефремов
владимир жириновский
москва
происшествия
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Если ему так скучно без Ефремова пусть рядом присядет
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Пора и этого за секс с животными туда отправить.
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дтп с участием михаила ефремова, алексей панин, михаил ефремов, владимир жириновский, москва, происшествия

Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму

04:46 11.06.2020
33034
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Алексей Панин
Актер Алексей Панин
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Актер Алексей Панин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Актер Алексей Панин прокомментировал в эфире НСН аварию с участием Михаила Ефремова, в результате которой погиб человек.
"Все приносят соболезнования погибшему человеку. Но Михаил Ефремов – великий артист, его нельзя сажать в тюрьму. Это мое личное мнение, я говорю коротко", – заявил актер.
При этом он раскритиковал лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который призывал заключить Ефремова под стражу.
В понедельник вечером Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Во вторник утром стало известно, что водитель ВАЗ скончался.
Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье он может сесть в тюрьму на срок от пяти до 12 лет. Столичная прокуратура заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В ходе судебного заседания артист согласился с предъявленным обвинением и назвал сам инцидент "чудовищным". Суд по ходатайству следствия отправил Ефремова под домашний арест.
Актер Алексей Панин
Вчера, 17:16
Панин рассказал, как попал в "пьяное" ДТП в центре Москвы
1230510128597
Обсудить 59
ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлексей ПанинМихаил ЕфремовВладимир ЖириновскийМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Если ему так скучно без Ефремова пусть рядом присядет
11 июня, 04:56
allhimer
10640002
Пора и этого за секс с животными туда отправить.
11 июня, 04:54
Ю.Юрий .
10140001
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