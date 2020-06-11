https://ria.ru/20200611/1572781583.html
Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
2020-06-11T04:46
2020-06-11T04:46
дтп с участием михаила ефремова
алексей панин
михаил ефремов
владимир жириновский
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200610/1572764170.html
allhimer
Если ему так скучно без Ефремова пусть рядом присядет
113
Юрий .
Пора и этого за секс с животными туда отправить.
106
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дтп с участием михаила ефремова, алексей панин, михаил ефремов, владимир жириновский, москва, происшествия
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости.
Актер Алексей Панин
прокомментировал в эфире НСН
аварию с участием Михаила Ефремова
, в результате которой погиб человек.
"Все приносят соболезнования погибшему человеку. Но Михаил Ефремов – великий артист, его нельзя сажать в тюрьму. Это мое личное мнение, я говорю коротко", – заявил актер.
При этом он раскритиковал лидера ЛДПР Владимира Жириновского
, который призывал заключить Ефремова под стражу.
В понедельник вечером Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения и столкнулся
с автомобилем ВАЗ. Во вторник утром стало известно, что водитель ВАЗ скончался.
Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье он может сесть в тюрьму на срок от пяти до 12 лет. Столичная прокуратура заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В ходе судебного заседания артист согласился с предъявленным обвинением и назвал сам инцидент "чудовищным". Суд по ходатайству следствия отправил Ефремова под домашний арест.