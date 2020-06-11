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Ядерные технологии
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Росатом запустил проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
2020-06-11T07:50
ядерные технологии
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

Росатом запустил проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ

04:10 11.06.2020 (обновлено: 07:50 11.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" официально дала старт выполнению в России проекта по созданию уникального ядерного реактора для опробования технологий "выжигания" наиболее опасных радиоактивных веществ, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) атомных электростанций, соответствующий приказ подписал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Об этом сообщило издание предприятия Росатома "Горно-химический комбинат" (ЗАТО Железногорск, Красноярский край) газета "Вестник ГХК". Именно на этом предприятии планируется построить новый реактор.
"Восьмого мая 2020 года Алексей Лихачев подписал приказ ... "О старте работ по разработке и демонстрации ключевых технологических решений и созданию исследовательского жидкосолевого реактора с модулем переработки отработавшего ядерного топлива", - пишет "Вестник ГХК".
Отмечается, что этот приказ появился после того, как президент России Владимир Путин в апреле этого года подписал указ, согласно которому правительство РФ должно подготовить и согласовать программу развития ядерных технологий в России. "Указ президента определил источники финансирования исследовательского жидкосолевого реактора и перевел реализацию проекта в практическую плоскость", - отмечает издание.
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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Зачем нужен новый реактор

Переработка в промышленных масштабах отработавшего ядерного топлива АЭС — одна из ключевых задач, которые решаются для развития глобальной атомной энергетики, учитывая возрастающие объемы ОЯТ в мире. Как подчеркивают эксперты, не решив проблему ОЯТ, атомная энергетика не сможет рассчитывать на свое масштабное развитие.
Переработка ОЯТ — высокотехнологичный процесс, направленный на минимизирование радиационной опасности отработавшего ядерного топлива, выделение полезных веществ (прежде всего урана и плутония) и обеспечение их дальнейшего применения в атомной энергетике, а также безопасную утилизацию неиспользуемых компонентов ОЯТ, обладающих очень высокой радиоактивностью.
Вместе с тем для обеспечения экономической эффективности и повышения экологической безопасности системы обращения с отработавшим ядерным топливом предстоит решить проблему так называемых минорных актинидов — долгоживущих радиоактивных изотопов трансурановых химических элементов, главным образом америция и кюрия, которые вносят главный вклад в высокую радиоактивность отходов, остающихся после переработки ОЯТ. Эффективно перерабатывать минорные актиниды можно с помощью так называемой трансмутации — "пережигания" в ядерных реакторах на быстрых нейтронах или с помощью ускорителей.
Для этих целей предлагается использовать так называемые жидкосолевые ядерные реакторы (ЖСР) на расплавах фторидов металлов. Как поясняют специалисты, такие установки будут обладать рядом преимуществ, в том числе повышенной безопасностью, поскольку на них в силу технологических особенностей не могут произойти тяжелые аварии. Кроме того, такие реакторы не нуждаются в изготовлении традиционных топливных элементов.
Технические возможности площадки ГХК предоставляют возможность разместить подобную пилотную экспериментальную реакторную установку, инфраструктурно связав ее с переработкой ОЯТ по новым, экологически безопасным технологиям, отрабатываемым сейчас на железногорском комбинате. Более того, не исключено, что новая реакторная установка сможет также снабжать теплом Железногорск.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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Ближайшие работы

В соответствии с приказом главы Росатома ГХК определен головной организацией-координатором проекта по созданию российского исследовательского жидкосолевого ядерного реактора.
Головной научной организацией определен Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", головной проектной организацией - "Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (НИКИЭТ, Москва), научным руководителем в части топливных солей - "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени Бочвара" (ВНИИНМ, Москва), головной организацией по проведению реакторных испытаний - "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область).
На нынешний год запланирован значительный̆ объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту, в том числе по месту размещения будущей реакторной установки, отмечает "Вестник ГХК". "В начале года комбинатом выполнено лазерное сканирование и сферическое фотографирование предполагаемого места размещения и окружающих объектов. На практике это означает, что проектировщики НИКИЭТ уже "ходят" по виртуальной̆ выработке и привязывают к ней̆ пространственный облик будущей реакторной установки", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что на рубеже середины 2020-х годов должен быть закончен технический проект новой реакторной установки, а ГХК должен в те же сроки получить лицензию на размещение у себя исследовательского реактора. Во второй половине 2020-х годов ожидается лицензия уже на строительство реактора, а его пуск, как планируется, пройдет после 2030 года.
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