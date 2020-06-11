В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Госдуме подготовили рекомендации по применению альтернативной медицины для профилактики COVID-19 : авторы документа предлагают использовать БАДы, добавлять в еду куркуму, кориандр, делать ингаляции с аромамаслами лаванды и пихты, а также использовать пиявок.

Документ планируют направить в Минздрав в начале следующей недели, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Рекомендации обсуждались в среду в ходе заседания экспертного совета по комплементарной медицине комитета Госдумы по охране здоровья.

"Как показал опыт других стран - Китай, Индия, Корея, Япония, они широко применяют методы традиционной народной медицины в борьбе с ковидом… Этот опыт нам очень важен для профилактики, реабилитации, лечения легких форм COVID-19. ...Мы эти рекомендации направляем в Минздрав, чтобы они рассмотрели и то, что считают нужным, предприняли …Я надеюсь, что в начале той недели мы уже направим", - сказал Тумусов.

В разработке рекомендаций принимают участие члены экспертной группы, профильные специалисты, являющиеся докторами и кандидатами медицинских наук.

"Есть проблемы общего характера. Дело в том, что статья 50 ("Народная медицина" - ред.) в "Основах охраны здоровья" (ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" - ред.) очень узкая и не вмещает даже применения лекарственных средств природного происхождения, которые зарегистрированы в установленном порядке. Их сложно применять, так как их нет в клинических и методических рекомендациях и так далее. Поэтому это очень актуальный вопрос", - пояснил Тумусов.

Авторы документа, рабочая версия которого есть в распоряжении РИА Новости, приводят варианты дополнительного лечения, из которых врач может выбрать те рекомендации, которые соответствуют его опыту и состоянию пациента.

"Неспецифическая профилактика или поддержка иммунитета должна проводиться постоянно, фактически, стать частью здорового образа жизни и лучше всего для этого применять мягкие средства типа пряностей, чаев, БАДов, восполняющих дефицит необходимых веществ в организме. Это тем особенно важно, что это общедоступно, недорого и абсолютно безопасно, если у пациента нет аллергической реакции на что-то из указанного", - говорится в документе.

Для профилактики COVID-19 авторы документа рекомендуют среди прочего регулярно использовать для приготовления пищи такие пряности, как куркума, фенхель, кориандр, пажитник, имбирь, чеснок, черный перец, асафетиду, ориентируясь на вкусовые предпочтения, готовить молоко или чай с использованием куркумы, корицы, кардамона, имбиря или базилика, употреблять в пищу мед, который можно смешивать с настойкой прополиса.

Также для профилактики заболевания авторы документа рекомендуют использовать препараты и продукты, содержащие цинк, по возвращении домой промывать нос и полоскать горло настоями ромашки или мелиссы и отварами, в том числе кожуры плодов граната, применять ингаляции аромамасел лаванды, лимона, пихты, чайного дерева, сосны или эвкалипта с использованием аромалампы. Кроме того, в документе представлены рекомендации по постановке медицинских пиявок, улучшающих кровообращение органов и тканей, которое ухудшается при развитии заболевания.

Авторы документа также приводят рекомендации по дополнительному лечению комплементарными методами легкой формы COVID-19 на дому и нетяжёлый формы инфекции в стационаре.

Для реабилитации после перенесенного заболевания рекомендуют принимать определённые растительные и гомеопатические средства, препараты, содержащие микроэлементы, а также иные средства, в том числе витамин С при отсутствии противопоказаний.