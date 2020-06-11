В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Желающих выйти в открытый космос среди потенциальных и состоявшихся космических туристов пока не было, но такая услуга возможна, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.

"Серьезных заявок пока не было, но в принципе подготовить участника космического полета к внекорабельной деятельности возможно. Разумеется, это приведет к удорожанию стоимости полета", - рассказал Лоскутов.

По его словам, если желающие появятся, это не будет для них легкой прогулкой. "Любой выход в открытый космос – это крайне ответственная и опасная операция, требующая специальной подготовки, отдельно изготавливаемого снаряжения, учета в программе работы Международной космической станции, контроля как со стороны сопровождающего напарника, так и с самой станции и из Центра управления полетами", - рассказал глава предприятия.

В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони.