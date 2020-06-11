https://ria.ru/20200611/1572780925.html
В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
2020-06-11T03:29
2020-06-11T10:11
хочу стать космонавтом
россия
главкосмос
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:81:1920:1161_1200x0_80_0_0_81c8ec409b59872ac8ba87e06853f3cf.jpg
https://ria.ru/20200306/1568233036.html
2
россия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572780925.html?chat_room_id=1572780925
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:81:1920:1161_1200x0_80_0_0_81c8ec409b59872ac8ba87e06853f3cf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_132:0:1835:1277_1200x0_80_0_0_64a2fdf17f5012c760c594347742e6df.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_345:0:1622:1277_1200x0_80_0_0_8e877576403a78c2d944f7f154d87226.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
россия, главкосмос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Желающих выйти в открытый космос среди потенциальных и состоявшихся космических туристов пока не было, но такая услуга возможна, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.
"Серьезных заявок пока не было, но в принципе подготовить участника космического полета к внекорабельной деятельности возможно. Разумеется, это приведет к удорожанию стоимости полета", - рассказал Лоскутов.
По его словам, если желающие появятся, это не будет для них легкой прогулкой. "Любой выход в открытый космос – это крайне ответственная и опасная операция, требующая специальной подготовки, отдельно изготавливаемого снаряжения, учета в программе работы Международной космической станции, контроля как со стороны сопровождающего напарника, так и с самой станции и из Центра управления полетами", - рассказал глава предприятия.
В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони.
В феврале 2019 года Роскосмос и американская компания Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до конца 2021 года. Сообщалось, что предприятия "Роскосмоса" уже приступили к созданию корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2.1а".