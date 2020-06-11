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В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
2020-06-11T10:11
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россия
главкосмос
международная космическая станция (мкс)
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россия, главкосмос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос

03:29 11.06.2020 (обновлено: 10:11 11.06.2020)
290
CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Желающих выйти в открытый космос среди потенциальных и состоявшихся космических туристов пока не было, но такая услуга возможна, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.
"Серьезных заявок пока не было, но в принципе подготовить участника космического полета к внекорабельной деятельности возможно. Разумеется, это приведет к удорожанию стоимости полета", - рассказал Лоскутов.
По его словам, если желающие появятся, это не будет для них легкой прогулкой. "Любой выход в открытый космос – это крайне ответственная и опасная операция, требующая специальной подготовки, отдельно изготавливаемого снаряжения, учета в программе работы Международной космической станции, контроля как со стороны сопровождающего напарника, так и с самой станции и из Центра управления полетами", - рассказал глава предприятия.
В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони.
В феврале 2019 года Роскосмос и американская компания Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до конца 2021 года. Сообщалось, что предприятия "Роскосмоса" уже приступили к созданию корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Читайте полный текст интервью с Дмитрием Лоскутовым >>
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6 марта, 10:40Хочу стать космонавтом
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Хочу стать космонавтомРоссияГлавкосмосМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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