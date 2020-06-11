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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572780892.html
В трех регионах России оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
2020-06-11T09:12
распространение нового коронавируса
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В трех регионах России оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

03:24 11.06.2020 (обновлено: 09:12 11.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге в июне планируется провести исследование популяционного иммунитета к COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Исследование необходимо для составления прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и стране в целом. Кроме того, результаты позволят выявить особенности эпидемического процесса и помогут при планировании мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
В исследовании примут участие дети в возрасте от одного года до 17 лет, а также взрослые шести возрастных групп (18-29, 30-39, 40-49, 50-59 и 60-69 лет, а также 70 лет и старше), уточнили в Роспотребнадзоре.
С 27 мая пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции можно и в Москве, а с 15 июня — в Московской области. Запись на исследование открыта на две недели вперед. Результаты появляются онлайн в электронной медицинской карте.
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Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые обнаружили в конце декабря в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. По информации ВОЗ, на сегодняшний день заразились более семи миллионов человек, свыше 408 тысяч скончались.
В России общее число случаев коронавируса составляет 493 457, из них 252 783 пациента выздоровели, 6358 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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