В трех регионах России оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

Исследование необходимо для составления прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и стране в целом. Кроме того, результаты позволят выявить особенности эпидемического процесса и помогут при планировании мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.

В исследовании примут участие дети в возрасте от одного года до 17 лет, а также взрослые шести возрастных групп (18-29, 30-39, 40-49, 50-59 и 60-69 лет, а также 70 лет и старше), уточнили в Роспотребнадзоре

С 27 мая пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции можно и в Москве, а с 15 июня — в Московской области. Запись на исследование открыта на две недели вперед. Результаты появляются онлайн в электронной медицинской карте.

Пандемия COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые обнаружили в конце декабря в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. По информации ВОЗ, на сегодняшний день заразились более семи миллионов человек, свыше 408 тысяч скончались.

В России общее число случаев коронавируса составляет 493 457, из них 252 783 пациента выздоровели, 6358 умерли.