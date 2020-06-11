Эксперт рассказал, опасно ли пользоваться чужой зарядкой для смартфона

"Многие технические специалисты советуют пользоваться оригинальными зарядными устройствами, а не их дешевыми китайскими копиями, которые могут отличаться по вольтажу, интервалу и частоте напряжения. Поддельное зарядное устройством может не только спровоцировать пожароопасную ситуацию, но и вывести из строя адаптер смартфона или программное обеспечение, которое следит за уровнем заряда гаджета", — объясняет эксперт.