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Эксперт рассказал, опасно ли пользоваться чужой зарядкой для смартфона
2020-06-11T02:19
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россия, телефон, технологии

Эксперт рассказал, опасно ли пользоваться чужой зарядкой для смартфона

02:19 11.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Использование чужой зарядки может причинить ущерб самому смартфону и дать доступ злоумышленникам к вашим персональным данным и важной финансовой информации, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
"Многие технические специалисты советуют пользоваться оригинальными зарядными устройствами, а не их дешевыми китайскими копиями, которые могут отличаться по вольтажу, интервалу и частоте напряжения. Поддельное зарядное устройством может не только спровоцировать пожароопасную ситуацию, но и вывести из строя адаптер смартфона или программное обеспечение, которое следит за уровнем заряда гаджета", — объясняет эксперт.
Также "не родные" зарядки могут представлять опасность совершенно иного рода. Ровно так же, как и общественные wifi-сети, зарядные устройства могут стать шлюзом для доступа хакеров к электронным гаджетам.
При этом эксперт отмечает, что не стоит быть параноиком и видеть угрозу в том, чтобы одолжить свою зарядку друзьям, которых вы хорошо знаете, или наоборот попросить зарядное устройство.
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