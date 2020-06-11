https://ria.ru/20200611/1572780476.html
Эксперт рассказал, опасно ли пользоваться чужой зарядкой для смартфона
2020-06-11T02:19
2020-06-11T02:19
россия
телефон
технологии
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россия, телефон, технологии
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Использование чужой зарядки может причинить ущерб самому смартфону и дать доступ злоумышленникам к вашим персональным данным и важной финансовой информации, рассказал агентству "Прайм"
руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
"Многие технические специалисты советуют пользоваться оригинальными зарядными устройствами, а не их дешевыми китайскими копиями, которые могут отличаться по вольтажу, интервалу и частоте напряжения. Поддельное зарядное устройством может не только спровоцировать пожароопасную ситуацию, но и вывести из строя адаптер смартфона или программное обеспечение, которое следит за уровнем заряда гаджета", — объясняет эксперт.
Также "не родные" зарядки могут представлять опасность совершенно иного рода. Ровно так же, как и общественные wifi-сети, зарядные устройства могут стать шлюзом для доступа хакеров к электронным гаджетам.
При этом эксперт отмечает, что не стоит быть параноиком и видеть угрозу в том, чтобы одолжить свою зарядку друзьям, которых вы хорошо знаете, или наоборот попросить зарядное устройство.