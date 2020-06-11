Врач назвала способ борьбы с сединой

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бороться с сединой, выдергивая побелевшие волоски, бессмысленно. Вместо этого стоит попробовать более научный метод, рассказала в интервью радио Sputnik врач-трихолог Ольга Кохас.
Ранней сединой сегодня вряд ли кого-то удивишь. Современная жизнь полна стрессов, из-за которых люди стали раньше седеть, поясняет Ольга Кохас. Многие пытаются с этим процессом бороться. Самый простой, но неэффективный метод – физическое удаление волос, которые поменяли цвет.
"Многие действительно выдирают седые волосы, в надежде, что новые не появятся. Это, конечно, не так. Если процесс поседения пошел, то он будет постепенным, либо достаточно агрессивным при стрессовых ситуациях. Стресс влияет на спазм сосудов, из-за которого нарушается кровообращение, и клетки перестают правильно функционировать. Наиболее подверженные стрессу люди имеют симптом раннего поседения волос", – рассказала радио Sputnik врач-трихолог.
Избавиться от седины можно с помощью краски для волос, однако, она дает только визуальный эффект.
Но есть средства, которые позволяют процесс поседения приостановить или хотя бы замедлить. Правда, они не универсальные и действуют только в определенных случаях, говорит врач Ольга Кохас.
"На фоне нехватки железа снижается количество меди в организме. Медь способствует работе клеток по выработке пигментов. Можно провести профилактику поседения волос, если использовать лосьоны для роста волос с содержанием меди. Когда люди начинают их использовать, то есть побочный эффект, который состоит в том, что процесс поседения снижается. Остановить этот процесс можно только, если причина в недостатке меди в организме", – рассказала врач в интервью радио Sputnik.
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