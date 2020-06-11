https://ria.ru/20200611/1572780231.html
Порошенко позабыл украинский язык, ворвавшись к генпрокурору
2020-06-11T01:50
2020-06-11T11:10
ирина венедиктова
ситуация на украине
европейская солидарность
петр порошенко
украина
в мире
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ирина венедиктова, ситуация на украине, европейская солидарность, петр порошенко, украина, в мире
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
, прорвавшись в кабинет генерального прокурора Ирины Венедиктовой
, перешел с украинского языка на русский. Соответствующее видео опубликовано на YouTube
.
На записи видно, как бывший глава государства вступает в перепалку с Венедиктовой по поводу того, что офис генпрокурора не является, по его мнению, режимным объектом. Весь разговор экс-президент ведет на повышенных тонах.
Порошенко и группа народных депутатов фракции "Европейская солидарность
" в среду днем пришли в офис генерального прокурора, куда бывшего главу государства вызвали на допрос. Изначально охрана не хотела пропускать Порошенко и депутатов в кабинет Венедиктовой, но позже им удалось войти внутрь и встретиться с генпрокурором.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, в свою очередь, обвинила Петра Порошенко и других депутатов от партии "Европейская солидарность" в давлении.
Ранее Порошенко официально стал подозреваемым по делу о склонении главы Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. По соответствующей статье Уголовного кодекса Украины экс-президенту грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.